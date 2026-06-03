Una persona resultó herida de gravedad en un accidente de tránsito entre una motora y dos vehículos, ocurrido esta mañana en la intersección de la marginal Dr. José Martínez Barroso con la carretera PR-6670, en Manatí.

Según información preliminar, los hechos se reportaron a eso de las 7:00 a.m. de hoy, miércoles, cuando Christopher Arrocho Pérez de 20 años conducía la motora, Fengyuan tank, modelo 200 y del año 2024 y no se detuvo ante la señal de pare.

Por tal razón impactó automóvil Mitsubishi Mirage, color blanco y del año 2010, conducido por Luis Mario Jiménez López, de 51 anos y residente en Manatí.

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Debido al impacto choca con una guagua, propiedad de la Autoridad de Edificios Públicos, marca Dodge RAM 1500, que era manejada por Perfecto Collazo González de 53 años.

Estos conductores resultaron ilesos.

A consecuencia del impacto, Arrocho Pérez, resultó con heridas de gravedad por lo que fue transportado al Centro Médico de Puerto Rico, en Río Piedras, en una ambulancia aérea.

La investigación fue realizada por la agente Glorimar Cuevas Paoli adscrita al Distrito de Manatí.