Un hombre de 31 años fue asesinado a balazos en la madrugada de hoy en Ponce, informaron las autoridades.

El incidente ocurrió alrededor de las 12:47 a.m. en el Callejón San Felipe, cuando una llamada al Sistema de Emergencias 9‑1‑1 alertó a la Policía sobre un herido de bala. Al llegar al lugar, los agentes encontraron el cuerpo de Víctor Albert Flores, quien presentaba múltiples impactos de bala.

Según el informe policial, Flores poseía expediente criminal y llevaba un grillete al momento de su muerte. Las circunstancias que rodean el hecho aún se encuentran bajo investigación.

La investigación está a cargo del agente Joseph Rodríguez Mercado, de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (C.I.C.) de Ponce, en coordinación con el fiscal José Román.