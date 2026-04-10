Un pasajero muerto y una conductora herida fue el saldo de un accidente de tránsito ocurrido a media mañana de hoy, viernes, tras volcarse por un risco en el kilómetro 18.8 de la carretera PR-119, en el barrio Guajataca de Quebradillas.

Según información preliminar, los hechos ocurrieron mientras Luz Nereida Cruz Ramos, de 77 años, conducía un automóvil marca Mitsubishi Mirage, color rojo y del año 2019, cuando perdió el control del volante por lo que se volcó y cayó a un risco desde una altura de 40 a 60 pies.

Cruz Ramos resultó herida, y su esposo Gabriel Feliciano Muñiz de 87 años, que se encontraba en el asiento del pasajero, falleció posteriormente en el hospital Metro Pavía en Arecibo.

No se precisó la condición de la conductora.

El agente Edwin Chico, adscrito a la División de Patrullas de Carreteras de Arecibo, junto al fiscal José Acevedo Acevedo, investigaron la escena.