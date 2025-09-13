( Ramon " Tonito " Zayas / STAFF )

Un perro y un gato murieron anoche, luego de que un descuido ocasionó un incendio en una residencia en Cabo Rojo, informó la Policía.

Los hechos ocurrieron a eso de las 8:40 a.m. de ayer, viernes, en una vivienda de la calle Salinas, en Mansiones de Cabo Rojo.

El informe policiaco indica que una llamada recibida al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó de un incendio.

“Al llegar personal del Distrito de Cabo Rojo al lugar, se entrevistó al señor Alex Cruz, quien indicó que salió de su casa para Mayagüez a un torneo de voleibol de su hija, en su casa aun estaba su esposa e hija preparándose y se estaban arreglando el pelo con una plancha prendida sobre la cama en el cuarto de la parte posterior, donde comenzó el incendio. Allí se encontró un perro y un gato ya fallecidos a causa del humo”, precisó la Policía.

Al lugar se personaron Bomberos de Cabo Rojo, los cuales lograron extinguir el fuego. Personal de la Manejo de Emergencias Municipal y paramédicos brindaron servicios a los afectados.