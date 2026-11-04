La juez Lorraine Acevedo Franqui, del Tribunal de Humacao, determinó anoche causa para arresto por cargos de tentativa de asesinato y por uso y portación de armas blancas, contra Rey Janiel Charriez Hernández de 22 años, por herir a su madrastra.

Según surgió de la pesquisa realizada por el agente Enrique Alverio Rivera, adscrito al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Humacao y la agente del distrito, Jennifer Meléndez, los hechos ocurrieron en la tarde del 2 de noviembre, en la calle Panamá de la urbanización Ciudad Cristiana, en Humacao, donde residen.

“En el pasillo de la residencia se tropezaron y empezaron a discutir. Él (Charriez Hernández) entra a su cuarto, buscó una cuchilla multiusos y la agredió. Ellos tenían problemas anteriormente entre hijastro y la madrastra y discusiones”, aseveró el teniente Daniel S. Allende Borges, quien supervisó el caso junto al sargento Carlos Sánchez Ramos, de CIC de Humacao.

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Rey J. Charriez Hernández, enfrenta cargos por herir a su madrastra. ( Suministrada por la Policía )

El joven siguió caminando hasta que fue arrestado en el kilómetro 4.9 de la carretera PR-925 del barrio Pasto Viejo, en ese municipio.

La mujer, de 46 años, se encuentra bajo tratamiento médico y fue dada de alta en la tarde de ayer, martes.

El arma utilizada fue ocupada por los investigadores para su análisis pericial.

La fiscal Yanitza Alsina Rivera, presentó la prueba ante el tribunal.

Charriez Hernández fue fichado e ingresado en el Complejo Correccional de Bayamón, al no prestar la fianza de $300.000.

La vista preliminar se pautó para el 9 de noviembre.