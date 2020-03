Un accidente de auto con dos peatones, de carácter fatal, fue reportado a las 10:03 p.m. de anoche, en la carretera PR-3 km.34.3 del barrio Fortuna en Luquillo, informó la Policía.

Según se informó, Edwin Rodríguez Montañez, de 58 años, y Merari Pizarro Torres, de 50 años, ambos residentes de Luquillo, fueron atropellados por un vehículo que se dio a la fuga y del que la policía no tiene ningún dato porque el conductor huyó, no se detuvo en la escena y no socorrió a los heridos.

La pareja falleció en el acto. Al momento se desconoce si eran matrimonio.

No se activó alerta Mayra Elías y la Oficina de Prensa de la Policía explicó que esta notificación requiere que haya diversos datos sobre el auto involucrado y al momento estos se desconocían.

El agente Jonathan Serrano, adscrito a Patrullas de Carreteras, agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales del Área Fajardo y el fiscal Eliezer Reyes, investigan los hechos.

Se le exhorta a la ciudadanía a comunicarse con la Policía de manera confidencial si posee información que ayude a esclarecer el delito llamando al 787-343-2020 o al C.I.C. de Fajardo al 787-863-3240. También puede mantenerse en contacto a través de twitter en @PRPDnoticias y en Facebook www.facebook/prpdgov .

Unas 47 personas han fallecido en accidentes de tránsito en lo que va de 2020, 8 menos que los 39 ocurridos a la misma fecha el año pasado.