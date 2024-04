El comisionado del Negociado del Cuerpo de Bomberos, Marcos Concepción Tirado, indicó que la pesquisa preliminar se inclina a que el detonante del siniestro ocurrido en San Germán -y que provocó la muerte de tres hermanos, adultos mayores de entre 70 y 80 años de edad- se debió al descuido en el uso de una vela.

“Aunque la investigación no ha concluido, se descarta la posibilidad de un cortocircuito, ya que en el lugar donde se originó el fuego no había servicio de energía eléctrica al momento en que ocurrió el siniestro. Lo que me indican es que la escena es compatible con el uso de una vela, pero eso todavía lo estamos investigando”, acotó Concepción Tirado en entrevista con Primera Hora.

Las víctimas vivían en una residencia ubicada en el ramal 3330 del sector Nazario, en el barrio Duei Bajo en San Germán. Dos de los hermanos estaban en el interior de la estructura cuando se produjo el incendio. El tercer hermano entró para auxiliarlos, pero murió en el intento.

Concepción afirmó que el tiempo de respuesta en llegar a la escena fue de entre 8 a 10 minutos, aun cuando el lugar es de difícil acceso.

“Los bomberos llegaron rápido y agradecemos el esfuerzo de todo el equipo de trabajo que previnieron que el fuego se extendiera a otras cuatro residencias cercanas que también son de madera y zinc”, agregó el servidor público al explicar que para la maniobra se utilizaron dos camiones bombas de extinción, un camión cisterna y dos cisternas adicionales provistas por el municipio.

“Lamentablemente, cuando se extinguió el fuego se encontraron a las tres personas fallecidas…. más o menos sabíamos, porque los vecinos habían dicho que allí vivían tres adultos mayores y porque cuando hay personas muertas en este tipo de siniestros lo sabemos, porque da un olor peculiar y eso levanta sospechas”, explicó.

“Este tipo de casos siempre nos conmueve. Nosotros dejamos alma, vida y corazón tratando de salvar vidas y proteger estructuras. Y sabemos el dolor que provoca este tipo de tragedias y más cuando hay fallecidos. Aun cuando no hay pérdidas de seres humanos, son experiencias difíciles de olvidar para las víctimas porque muchas veces pierden el hogar por el que lucharon toda su vida”, agregó.

El alcalde de San Germán, Virgilio Olivera, por su parte, comentó que las víctimas de este incendio “eran personas que se conocían en la comunidad”.

Indicó que “pusimos, inmediatamente, a disposición de los familiares todas las ayudas y programas de la municipalidad para atender, de primera mano, tan lamentable situación. Asimismo, las del Gobierno Central. Sin duda alguna, uno de los pilares más importantes de nuestra Administración Municipal lo es el tema de los adultos mayores, por lo que lamentamos, profundamente, el incidente. Hoy, en San Germán, todos estamos de luto y nos solidarizamos con los familiares de las tres víctimas”.