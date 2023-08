Empleados de la Unión Independiente Auténtica de Empleados de la AAA (UIA) bloquearon esta madrugada la avenida José Celso Barbosa, frente a las oficinas centrales de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, en Hato Rey, durante una protesta de en reclamo de ajustes salariales y mejores condiciones de trabajo.

Los unionados se apostaron en la entrada al edificio para impedir la entrada a las oficinas, pero no se reportó ningún incidente, informó el Negociado de la Policía.

A eso de las 8:30 a.m. unos 60 manifestantes se trasladaron a la sede del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos donde se llevará a cabo una reunión para escuchar su reclamos y mediar ante el tranque en las negociaciones.

Llegó la UIA al @DTRHPR, estamos exigiendo RESPETO, por las ejecutivas de la AAA y el gobierno de @pedropierluisi. Exigimos ajuste salarial para todos, sin discriminar contra los unionados de mayor antigüedad, ajuste por costo de en el pagos por reembolso de dietas, reconocer… pic.twitter.com/0PkVpFrFc5 — UIA 100% (@UIA_AAA) August 28, 2023

El presidente ejecutivo de la UIA, Luis de Jesús Rivera, exigió hoy que no se discrimine contra los unionados de mayor edad al momento de otorgar ajustes salariales, ajuste por costo de vida en los pagos por reembolso de dietas, el reconocimiento de una compensación mayor por trabajo realizado los días feriados y el control al aumento en el pago de deducibles cobrados por el plan médico, entre otros reclamos.

Todos estos asuntos están relacionados con el aumento desmedido de la inflación que encarece el costo de vida de los trabajadores que representamos y que ha provocado que muchos compañeros renuncien para trasladarse a los Estados Unidos donde la paga es mejor, según un comunicado de prensa.

“Esta es la primera de varias manifestaciones que habremos de realizar durante las próximas semanas para exigir que la AAA negocie de buena fe. A pesar de que la negociación comenzó el 19 de mayo de 2023 - tres meses más tarde la negociación no ha adelantado absolutamente nada. Peor aún, el 27 de junio la presidenta ejecutiva me aseguró personalmente que para ese mismo viernes 30 de junio la AAA habría de someterle a la Unión una propuesta para ajustar el pago de dietas al costo de la vida. A pesar de lo anterior, la AAA no cumplió y dos meses más tarde nos han notificado que la Autoridad no habrá de someter propuesta alguna. Esto es negociación de mala fe.” dijo el líder sindical.

En cuanto a los salarios, la AAA expuso que el patrono se ha negado a negociar el impacto del nuevo salario mínimo estatal, alegando que la Junta de Supervisión Fiscal no les permite hacer dichos ajustes.

“Esto demuestra que la gerencia de la AAA ha sido incapaz de evidenciarle a la Junta que la forma en que se ajustaron los salarios tiene un efecto discriminatorio contra los empleados de mayor edad. Y el discrimen por edad está prohibido, tanto por las leyes estatales como las federales que aplican a la Junta de Supervisión Fiscal”, agregó De Jesús.

A su vez, llamó la atención al hecho de que la Junta de Gobierno se ha aumentado a sí misma la compensación que reciben por ejercer sus funciones. “Resulta escandaloso que por reunirse una vez al mes - a veces por Zoom - los miembros de la Junta de Gobierno cobren la friolera de entre $3,520.83 y $3,791.66 mensuales.”

Observó que, los trabajadores de la AAA siempre están disponibles para realizar su trabajo todos los días, inclusive en eventos de estados de emergencia del país, por lo que entiende que no hay ninguna necesidad de otorgar los contrato para realizar trabajos para los cuales ya tiene empleados diestros y con experiencia en funciones.

Esto conllevaría un ahorro económico a la AAA y así no se justificaría un alza de tarifa en la factura a los abonados.

“Finalmente emplazamos al Gobernador Pedro R. Pierluisi Urrutia a que en esta ocasión reconozca y respete a los trabajadores de la AAA que representamos ante la otorgación de este año una segunda bonificación que resulta del Plan de Ajuste de la Deuda (PAD). Usted ha indicado y citamos: “Yo he insistido, desde el primer día, en que todos los servidores públicos deben recibir bonificaciones, porque todos sufrieron las consecuencias de la austeridad, las consecuencias de la congelación de plazas, la congelación de salarios”, esperamos que usted Gobernador no se olvide de los servidores públicos de la AAA, los cuales hemos sufrido las consecuencias de la austeridad por los pasados diez años.