Agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón solicitan la cooperación ciudadana para dar con el paradero de José Mulero Muriel de 78 años quien fue visto por última vez al mediodía del 19 de junio de los predios de su residencia en la calle Tintillo del barrio Juan Domingo, en Guaynabo.

Mulero Muriel fue reportado desaparecido por su hermano Angel Luis Mulero Muriel, quien lo describió como de tez negra, cabello gris canoso, ojos color marrón, 5′10″ de estatura y 185 libras de peso.

Como seña particular posee una curvatura pronunciada en la región dorsal (joroba) y al momento de su desapareción vestía una camisa tipo polo color melocotón, pantalón corto negro y chancletas negras.

Si lo ha visto o conoce de su paradero, comuníquese con la línea confidencial de la Policía de Puerto Rico al (787) 343-2020 o con la Oficina del Coordinador de Personas Desaparecidas de la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales (SAIC) al teléfono (787) 793-1234, extensiones 2464 o 2463.

También puede llamar al CIC de Bayamón al (787) 269-2424, extensiones 1451, 1610 y 1452.