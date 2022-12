El comisionado del Negociado de la Policía, Antonio López Figueroa, volvió a solicitar a la ciudadanía a que colabore con la captura de Ana Inés Napoleoni Medina de 43 años y su hijo Jeromy Pietri Napoleoni de 24 años, quienes encabezan la lista de los 10 Más Buscados del área policíaca de Ponce, tras ser acusados en ausencia por el crimen del teniente II de la Reserva del Ejército de los Estados Unidos, Jancarlo Rivera Lugo de 23 años, ocurrido durante la tarde del 14 de noviembre, en el sector Nueva Vida en el barrio El Tuque, en Ponce.

“Yo llevó 35 años en la Policía y ese es uno de los asesinatos más viles que yo he visto es el de ese muchacho, una persona productiva, que lo arrodillan y lo asesinan, eso no tiene razón de ser y necesito que Puerto Rico me ayude a dar con el paradero de estos individuos, hemos verificado en todos sitios, en aeropuertos, tenemos un grupo trabajando constantemente...hoy fue Jeancarlo Rivera, mañana puede ser un hijo de ustedes, un hijo mío”, sentenció López Figueroa.

El funcionario agregó que no descartan que madre e hijo hayan cambiado sus rasgos físicos, cambiando el color del cabello o incluso rapándose la cabeza, en un intento por evadir a las autoridades con la ayuda de otras personas.

“Tenemos que crear conciencia, no podemos dejarle los espacios de nuestras comunidades a personas que dedican a cometer delitos”, subrayó, al revelar que hará gestiones para publicar las imágenes de los fugitivos en los tablones publicitarios.

El delito de encubrimiento tiene una pena de 3 a 8 años de prisión.

Un juez Carlos Quiñones Capacetti del Tribunal de Primera Instancia de Ponce, expidió las dos órdenes de arresto contra una mujer y su hijo por cargos de asesinato en primer grado, tentativa de asesinato, robo agravado, intimidación a testigos y violación a la Ley de Armas, con una fianza de $5 millones a cada uno.

El delito por amenaza a testigos fue imputado a Napoleoni Medina ya que presuntamente hizo un acercamiento a la pasajera del vehículo que era manejado Rivera Lugo al momento de los hechos, la cual era su prometida. La mujer tenía antecedentes penales por violación a la Ley de Sustancias Controladas y Apropiación Ilegal, pero ambos casos no llegaron a su término.

Además, madre e hijo están acusados por el delito robo agravado porque le arrebataron los teléfonos celulares al soldado y la pasajera.

Al día siguiente del asesinato, los investigadores ocuparon el vehículo de la sospechosa y el equipo de grabación de las cámaras de seguridad de su residencia, como parte de la evidencia presentada ante el juez. Los hallazgos no han sido revelados.

Durante el transcurso de la investigación se reveló que la comunidad vive aterrorizada ya que la misma es controlada por una organización dedicada al narcotráfico.

Como parte de la pesquisa, los investigadores llegaron hasta el sector Charco Hondo en Cabo Rojo donde ocuparon vehículos todoterreno, en una residencia donde se presume se hospedaron.

“Cualquiera que vea a una persona extraña, que no ha visto antes, en una residencia que sea abandonada, en una residencia que usted sepa que no vive en ese lugar llame a la Policía de Puerto Rico”, finalizó López Figueroa.

Para confidencias que ayude a la captura de los fugitivos llame a la línea del Negociado de la Policía al (787) 343-2020 o al teléfono (787) 793-0457.