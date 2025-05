El comisionado de la Policía, Joseph González Falcón, solicitó hoy la colaboración de la ciudadanía para el esclarecimiento de un “hit and run” ocurrido en la madrugada del sábado, 10 de mayo, en el kilómetro 1.8 de la avenida Román Baldorioty de Castro, salida 1A, en Santurce.

“Quiero hacer un llamado a la prudencia en las carreteras, a seguir las leyes de tránsito y conducir responsablemente, por su seguridad, por la de su familia y la de los conductores que lo rodean...quiero pedir la colaboración de la ciudadanía para identificar al conductor que atropelló al joven en Santurce y se dio a la fuga. Puede llamar de forma confidencial al (787) 343-2020″, subrayó.

PUBLICIDAD

Los sucesos fueron reportados a las 3:53 a.m., y cuando llegaron los patrulleros encontraron el cadáver de Orlando Jared Campoamor Meléndez de 29 años y vecino de Trujillo Alto, en los carriles que van en dirección de Carolina a San Juan.

El director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, inspector Edwin Figueroa Maldonado, Campoamor Meléndez estuvo compartiendo con un amigo en el negocio D’Girls Gentlemen After Hours Club and Sushi Bar, lo acompañó hasta su carro y regresó, pero no le permitieron la entrada porque estaba en aparente estado de embriaguez.

“En ruta a su vehículo surgió el accidente”, comentó el inspector Figueroa Maldonado, quien agregó que al presente no cuentan con alguna descripción del automóvil que lo atropelló.

Mientras que, el capitán Elvis Zeno Santiago, director del Negociado de Patrullas de Carreteras, agregó que: “lamentablemente no pudimos llegar con la urgencia que ameritaba, no porque no estuviésemos en el lugar, porque había patrullas cercanas al mismo, este peatón intenta cruzar los carriles siendo impactado por un vehículo que abandonó la vía de rodaje, si siquiera le brindó los primeros auxilios al peatón, el cual falleció por las múltiples heridas recibidas”.

El agente Luis Correa Sosa de la División de Servicios Técnicos del CIC de San Juan, documentó la escena con 170 fotos, la fiscal Melissa Jiménez Bosques expidió la boleta para el traslado del cuerpo al Instituto de Ciencias Forenses (ICF) y el agente Jonatan Flores Lorenzo, de la División de Homicidios del CIC de San Juan, continuará con la pesquisa.

“Él usó una carretera sumamente transitada de alta velocidad, no entendemos la razón por querer cruzar esa vía de rodaje porque no hay comercios al otro lado, al que él se dirigía”, afirmó Zeno.