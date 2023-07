La inteligencia artificial se ha convertido en una herramienta útil para la humanidad. Tanto en la informática, la industria, las finanzas e incluso en la vida diaria. Pero los avances no se limitan solamente a áreas de provecho. También se han convertido en una herramienta beneficiosa para los criminales.

Y es que ahora algunos esquemas de llamadas fraudulentas y extorsiones telefónicas cuentan con la inteligencia artificial para impartirle realismo, drama y efectividad a la estafa.

Esto le ocurrió al periodista sobre temas de tecnología Larry Magid, quien narró a The Mercury News cómo estuvo a punto de caer en una estafa cuando el 25 de abril de este año, recibió una llamada de un número telefónico que, a primera vista, parecía ser el de su esposa.

“Lo que oí fue a una mujer llorando y alterada. Como procedía de lo que yo creía que era su teléfono, supuse que era mi esposa. Le pregunté varias veces qué le pasaba, pero no entendí su respuesta. Lo único que podía imaginarme era que debía de haber ocurrido algo horrible”, relató Magid en su artículo.

A renglón seguido, un hombre que se identificó como policía le dijo que necesitaba saber con quién hablaba y tras obtener su información, le dijo que era miembro de una red de narcotráfico, que tenía a su esposa y exigía la cantidad de $5,000 para entregarla con vida.

El experto en tecnología Wilton Vargas, de técnetico.com, describió lo que le ocurrió a Magid como un nuevo esquema en extorsiones telefónicas, en el que los criminales emplean la inteligencia artificial para recrear las voces de los seres queridos de sus víctimas. La práctica se conoce como secuestro virtual (virtual kidnaping).

“¿Te acuerdas de las famosas llamadas que te hacían y te decían ‘yo tengo a tu hermano’ o ‘yo tengo a tu mamá’?. ¿Cómo uno resolvía eso? Bueno, pues simple, ‘pónmela ahí al teléfono’. Y no podían porque, obviamente, no tenían a la persona, no había nadie. Pero hoy día lo que están haciendo es que, mediante inteligencia artificial, una vez se tiene acceso a algún tipo de material de una persona, su voz, por ejemplo, por medio de inteligencia artificial se puede recrear el que esa persona -con ese timbre de voz, con ese tono de voz que tú reconoces que puede ser tu mamá, tu papá, tu hermano, quien sea-, te llamen y que oigas en el fondo a esta persona, tal vez llorando, gritando o diciendo algo que tú reconozcas. Y entonces es ahí donde tú dices, y perdona la expresión, ‘anda pal carajo. Tienen a fulano, o tienen a sutano, o tienen a mengano’, o lo que sea. Y entonces ahí tú bajas tus defensas, porque estás reconociendo el sonido de alguien que tú crees que está ahí en esa situación de peligro”, explicó Vargas.

Hasta donde tiene conocimiento, el experto en tecnología indicó que ya se han reportado varios casos de estos en Estados Unidos –el más conocido el de Magid- pero la práctica no parece haber llegado a la isla.

Atentos en Puerto Rico

De hecho, el sargento José W. Velázquez, director de la división de Delitos contra la Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan, confirmó que hasta el momento no han recibido querellas sobre este tipo de estafa, ni se les ha brindado información sobre estos esquemas. Sin embargo, afirmó que la Policía de Puerto Rico está lista para trabajar con estos casos.

“Si llegara a nuestras manos una querella de esta índole, pues aquí estaríamos preparados para trabajar con ella en coordinación con la división de Crímenes Cibernéticos de la Policía Puerto Rico”, sostuvo el oficial policíaco.

Velázquez añadió que, básicamente, el esquema es similar a los que se registran actualmente en la Isla. “Lo que cambia es lo de la voz. Que puede ser que la persona al escuchar la voz de un familiar se asuste y acceda a entregarle el dinero que le solicitan”.

Tristemente, solo el 20% de las estafas telefónicas se logran esclarecer y en muchos de los casos, él o los criminales están en lugares fuera de la jurisdicción de los Estados Unidos, por lo que aun cuando se ha esclarecido el crimen, no se puede capturar al delincuente, por lo que tanto el experto, como el policía coincidieron que la mejor forma de enfrentarse a estos crímenes es ser cuidadoso con el manejo de la información personal y usar el sentido común para evitar ser estafado.

“No debemos temer a la tecnología. La tecnología es una extraordinaria herramienta que ha cambiado el mundo. Pero al igual que como pasó con los automóviles, y al igual como pasó con muchos otros inventos, recae sobre nosotros, los usuarios, estar al tanto y mantenernos informados y atentos sobre lo que sucede para que esta herramienta no se nos vaya de las manos, que perdamos el control como sociedad y como individuos. Esto aplica también a lo que está pasando con la inteligencia artificial”, indicó Vargas.

Mientras, Velázquez advirtió que, de recibir alguna llamada como ésta, lo más recomendable es cortar la comunicación.

“Yo le recomendaría que colgara el teléfono. Que se comunicara por teléfono directamente con el supuesto ser querido que tengan secuestrado a ver si en realidad está bien. Pueden poner el teléfono en altavoz y utilizar el mensaje de texto y preguntarle a esa persona, ‘mira, ¿estás bien?’”, manifestó Velázquez.

Por su parte, el sargento Luis Rubio Mena -también de la División de Delitos contra la Propiedad- explicó que el mantener buena comunicación familiar puede ser decisivo para evitar caer en estas estafas.

“Este tipo de fraude, de extorsión, depende de la comunicación que tengamos con nuestros familiares. Porque si yo tengo una comunicación efectiva con mi hijo, con mi hermano, mi papá o mi mamá, pues yo sé de qué forma manejarlo. Saber dónde ellos se encuentran y poder verificar en ese momento de la llamada, que puede ser un poco tedioso porque me están diciendo ‘tengo a tu hijo secuestrado’. Pues yo saber ‘pero es que mi hijo hoy está en casa de la tía, o en casa de otro familiar o está en la universidad’ y yo poder moverme rápidamente, sin levantar bandera”.

Rubio Mena sostuvo que es normal sentir temor en esas circunstancias, pero hay que superar ese miedo y buscar la manera de contactar ese familiar, “... utilizando los medios de mensajes de texto, escribirle a ese familiar que está en Facebook, en cualquier red social o comunicarse con ese familiar para saber si está bien”.

El sargento también insistió en la importancia de ser cuidadosos con la información que se divulga en las redes sociales, ya que puede terminar siendo utilizada en su contra.

“Y no es que nos vamos a cohibir de utilizar las redes sociales, pero publicar lo menos personal de uno. Y si publica algo en las redes, ya sea como un vídeo, ponerle que solamente lo puedan ver sus amigos, que no sean públicas las fotos o los vídeos”, sugirió.

De otra parte, Velázquez indicó que, al recibir una llamada de un extorsionador, aun cuando no se concrete la estafa, la víctima puede comunicarse con las autoridades y radicar una querella.

“Eso viene siendo como una intrusión, intrusión a la tranquilidad y se puede hacer una querella”, dijo.

De haber caído en la estafa y haber hecho alguna transacción económica, el uniformado también sugirió qué deben hacer las víctimas, luego de haber radicado la correspondiente querella.

“Si fue una transacción cuenta a cuenta, o ATH Móvil, infórmale a tu banco porque el banco también hace su investigación interna y también nos ayuda en conjunto con la Policía, el CIC, se ayudan para poder esclarecer este tipo de delito. Cancelar la tarjeta si fue un fraude a tarjeta, porque esto sucede también. Por ‘X’ o ‘Y’ razón, estas personas tienen acceso a su tarjeta Visa o Mastercard, o cualquier tipo de tarjeta y comienzan a hacer compras en diferentes lugares y compras excesivas, cargando a la tarjeta de crédito. Hay que llevarle la información al banco de que está ocurriendo algo irregular y que el banco la paralice (la tarjeta). Y hacer la correspondiente investigación con la Policía”.

Velázquez también recomendó que, de recibir llamadas de este tipo, bloquear inmediatamente el número para evitar llamadas futuras.