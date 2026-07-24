( Suministrada de la policía )

Delincuentes escalaron y hurtaron el dinero de un cajero automático en la Cooperativa de Las Piedras durante la noche del miércoles, según informó la oficina de prensa de la Policía.

Los hechos ocurrieron a las 10:42 p.m. cuando varias personas cortaron los cables de energía eléctrica y de las cámaras de seguridad en el negocio Centro Piezas Plus, que está ubicado en la calle José Celso Barbosa, al lado de la cooperativa, donde estuvieron durante unas tres horas.

En el primer negocio le causaron daños a la puerta de cristal frontal del local, logrando acceder al interior y se apropiaron de $546.88 en efectivo y de un automóvil marca Toyota Prius, color blanco, año 2019, tablilla JFM‑996.

PUBLICIDAD

Los vecinos del lugar al ser entrevistados dijeron que escucharon ruidos, voces de hombres hablando por teléfono, pasos, sonido de una sierra eléctrica, entre otros sonidos, resultado del escalamiento.

El total de la cantidad que robaron de la ATM ascendió a $51,940.

La agente Yasmary Ortiz Ortiz, de la División de Robo a Bancos continuará con la investigación.

Mientras que el escalamiento al negocio de piezas de autos, se refirió a la División de Delitos contra Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) del área de Humacao.