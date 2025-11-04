La Policía Municipal de San Juan investiga un incidente en el que desconocidos alegadamente vandalizaron el monumento al Regimiento 65 de Infantería, también conocido como los ‘Boriqueneers’, ubicado en la avenida 65 de Infantería, intersección con la avenida Barbosa en Río Piedras.

Según el informe de la Oficina de Prensa de la Policía en el Cuartel General, “alguien, en horas de la madrugada, utilizó puntura para causarle daños a dicho monumento”. Del informe no se desprende si él o los vándalos habrían lanzado pintura al monumento o, si como ha ocurrido en ocasiones anteriores, se escribieron mensajes con consignas contra la presencia militar y la condición colonial de la Isla.

PUBLICIDAD

Los daños no fueron estimados. El policía municipal Ángel Hernández investigó los hechos y el caso fue referido al Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan, quienes tomaron fotos e intentaron levantar huellas o alguna otra evidencia, para continuar con la pesquisa.

Truena contra los actos el Procurador del Veterano

En declaraciones escritas, el procurador del veterano, Agustín Montañez Allman, condenó el vandalismo contra el monumento a la memoria del Regimiento 65 de Infantería, lo que catalogó como un “oprobio” y una “burla” al sacrificio de los Borinqueneers.

“Esta madrugada, una mano inconsciente escudada en las sombras, cubrió de grafiti el Monumento al 65 de Infantería. Este acto reprochable y quizás, realizado en ánimo de burla o diversión, pretende desmerecer el valor, arrojo y temple del veterano puertorriqueño, ejemplificado por el rigor extremo y el sacrificio supremo, que tuvieron que realizar los Borinqueneers en el sur de Corea en 1952. Las autoridades realizarán las investigaciones correspondientes según corresponde a la norma en actos vandálicos”.

“Sin embargo, la defensa de las libertades no se opaca con pintura ni se pueden minimizar con garabatos, las páginas de gloria que escribieron con sangre los soldados boricuas. Valga reconocer la libertad de expresión consagrada en la Constitución, para que la memoria de los Borinqueneers se enaltezca aún más, perdonando a los que causaron este oprobio, que no hace mella en el heroísmo por el que los ciudadanos de un mundo libre, los reconoce con orgullo como inmortales”.