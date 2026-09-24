La División de Delitos Económicos presentó cargos contra Mixael Santiago Rodríguez, de 62 años, por apropiarse de más de $100,000 pertenecientes a una empresa para la cual trabajaba como vendedor, con sede en Mayagüez, informó la secretaria del Departamento de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres.

Según la investigación, Santiago Rodríguez realizaba una ruta de ventas de lunes a viernes y, como parte de sus funciones, entregaba cada viernes los cuadres correspondientes a las ventas y facturas de la semana.

A finales de noviembre de 2023, el dueño de la empresa detectó pagos y facturas generados durante fines de semana, a pesar de que Santiago Rodríguez no trabajaba esos días. Además, identificó transacciones que no figuraban en los cuadres semanales ni en los depósitos bancarios de la compañía.

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Ante estos hallazgos, se realizó una auditoría de la ruta que manejaba el imputado, que permitió identificar más de $100,000 en transacciones no reportadas, realizadas entre enero de 2020 y diciembre de 2023, correspondientes a cobros y facturas de la empresa. La investigación estableció que Santiago Rodríguez realizaba estas transacciones durante los fines de semana para evitar que aparecieran en los informes semanales.

Por estos hechos, la fiscal Teresita del Rosario Morales Arteaga, de la División de Delitos Económicos, presentó un cargo por apropiación ilegal agravada y otro por fraude, en violación de los artículos 182 y 202(b) del Código Penal de Puerto Rico, respectivamente.

El juez Abraham Cortés Vélez, del Tribunal de Primera Instancia de Utuado, encontró causa por los cargos presentados por la Fiscalía y le impuso una fianza global de $100,000.

La vista preliminar fue señalada para el próximo 14 de octubre.

La investigación estuvo a cargo del agente Félix A. Rodríguez Cortés, de la División de Robos y Delitos contra la Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Utuado, en coordinación con la fiscal Teresita del Rosario Morales Arteaga, de la División de Delitos Económicos.