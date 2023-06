Durante el quinto día de juicio contra el exboxeador Félix Verdejo Sánchez por el asesinato de Keishla Rodríguez Ortiz, la fiscalía federal introdujo como evidencia decenas de páginas de mensajes entre el acusado y su exesposa, Eliz Marie Santiago Sierra, en las que suplicaba por perdón luego de que la mujer terminara la relación.

Los mensajes, presentados en la sala tres del Tribunal Federal de San Juan, mostraban un intercambio entre Verdejo Sánchez y el contacto de Santiago Sierra -que era identificado como “Sufriendo Mi Esposa”- que se extienden desde el 26 de abril hasta el 1 de mayo de 2021.

PUBLICIDAD

En esas comunicaciones, a través de la aplicación WhatsApp, Verdejo Sánchez dejó claro que no quería estar con Rodríguez Ortiz, pese a que esta estuviera embarazada con su hijo. El 28 de abril de 2021, un día antes del feminicidio, el acusado aseguró: “Jamás en mi vida estaría con ella. Eliz, en serio”. Este mensaje fue en respuesta a que Santiago Sierra dijera, en varios mensajes: “ridículo eres tú que pierdes lo que no puedes comprar. Yo ya me harté de tus mentiras y ella no se va quitar, pero yo sí. Logró su cometido, te tiene completo. Ahora disfruta tu vida y vayan a todos sus viajes sin misterio alguno”.

“No voy a esperar enfermarme o que preñes a otra para irme. Ya está bueno mijo”, puntualizó Santiago Sierra ante las insistencias de Verdejo Sánchez para que le diera otra oportunidad.

Según lo presentado en sala, el último mensaje que envió el expúgil durante el 27 de abril de 2021, lee “estoy descontrolado de verdad”, después de llamar a Santiago Sierra “amor de mi vida”.

“No voy a esperar enfermarme o que preñes a otra para irme. Ya está bueno mijo”, puntualizó Santiago Sierra ante las insistencias de Verdejo Sánchez para que le diera otra oportunidad.

Pese a que Santiago Sierra dejara claro en reiteradas ocasiones que no quería continuar una relación con Verdejo Sánchez, dado a que “pasaste los límites hace tiempo”, también estableció que “solo quiero que nos llevemos bien por Miranda, ella te ama y le encanta estar contigo. No quiero que eso cambie por que no seamos una pareja. Seamos un buen equipo por Miranda”.

El día de la desaparición y asesinato de Rodríguez Ortiz, el 29 de abril de 2021, Verdejo Sánchez le escribió a Santiago Sierra a eso de las 10:27 a.m., para coordinar la logística de buscar a la hija que comparten. Minutos más tarde, el acusado escribió “mira lo que encontré en la guagua, loca”, acompañado de una imagen de lo que parece ser un cepillo de dientes de niña. La mujer responde: “bótalo”.

PUBLICIDAD

A las 8:37 p.m., Santiago Sierra le cuestionó a Verdejo Sánchez si se encontraba con el abogado, a lo que el acusado respondió: “ya salí, ¿por qué?”. La mujer escribió luego “te estaba llamando”.

Ambos volvieron a entablar comunicación el 1 de mayo de 2021, el día que se encontró el cuerpo de Rodríguez Ortiz en la laguna San José. En unos tres mensajes, Verdejo Sánchez indicó que quería ver a su hija, pero no recibió respuesta de Santiago Sierra.

Estos mensajes se presentaron como parte del testimonio del perito en extracción de evidencia digital, Ricardo Díaz Torres, quien trabaja en el Homeland Security Investigations (HSI). El experto identificó el iPhone 11 Pro, color gris, con un fondo de pantalla de Verdejo Sánchez, que se introdujo en la sesión de la mañana.

El juicio contra Verdejo Sánchez comenzó el pasado 20 de junio de 2023, con la selección de tres mujeres y nueve hombres como parte del jurado que evalúa la prueba que desfilará en sala, que ha incluido el testimonio de la madre y de la hermana de la víctima, así como de agentes que investigaron el crimen.

Verdejo Sánchez enfrenta cargos federales por robo a mano armada de un vehículo (carjacking) que resultó en la muerte de una persona; por un secuestro que resultó en una muerte y por el asesinato de una persona que no había nacido, ya que Rodríguez Ortiz tenía un mes de embarazo. También fue acusado por la portación de un arma de fuego durante la comisión de un delito violento.