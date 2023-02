El teniente coronel Roberto Rivera Miranda, comisionado auxiliar de Investigaciones Criminales, confirmó este miércoles que el manejador de artistas, Vicente Saavedra, está citado para mañana, jueves, a la División de Crímenes Mayores, como parte de la nueva investigación que se sigue sobre el asesinato del trapero Kevin Fret.

“Aquí se han estado entrevistando a otras personas, pero lo que es de este marco, de este círculo, Vicente va a ser el primero, claro ya Vicente había sido citado cuando se investigó el caso por primera vez, pues ahora vamos quizás a repasar (su declaración) o cualquier otra situación por eso está citado mañana”, confirmó Rivera Miranda.

Al preguntarle si está citado como testigo, respondió: “hasta ahora sí, pero aquí va a estar la fiscal (Betzaida Quiñones Rodríguez). ¿Qué puede pasar? Esa parte no la puedo decir, pero hasta ahora es como un testigo”.

Tal citación es parte de la nueva pesquisa que comenzó a finales del año pasado luego de que trascendiera que el agente Tito Rivera Hernández -quien tenía el caso de Fret cuando laboraba para la División de Homicidios de San Juan- fuera objeto de una investigación por parte de la superintendencia auxiliar de Responsabilidad Profesional el pasado mes de octubre de 2022 por presuntas irregularidades en el manejo de la misma.

Agregó que los investigadores han recopilado evidencia en poder del Instituto de Ciencias Forenses (ICF), corroborando los nombres de los presuntos implicados, algunos de los cuales fueron asesinados y otras entrevistas a fondo.

“En eso yo no quiero entrar, porque ese es otro caminar y no sé si van a haber otros sospechosos”, sostuvo el funcionario, quien no quiso adelantar qué otras figuras del ambiente artístico podrían ser citadas.

La citación surge luego que durante el mes de noviembre de 2022, la fiscal revelara en una entrevista televisiva que la exjefa de los fiscales, Olga Castellón, bajo el mandato de la exgobernadora Wanda Vázquez, como secretaria de Justicia, presuntamente le impartió instrucciones en el 2019 para paralizar la investigación relacionada al caso y las entrevistas de rigor.

Kevin Fret fue asesinado el 2 de enero de 2019 en Villa Palmeras, Santurce. La investigación del caso le fue detenida en abril de 2019, según alegó.

El licenciado Edgar Sánchez, quien junto al abogado Harry Padilla representan a Saavedra, radicaron ante el Tribunal Supremo una querella ética para que se investigue a la fiscal sobre sus declaraciones en torno a la entrevista anterior a su cliente, quien ha vuelto a manejar la carrera del artista urbano Ozuna, y quien presuntamente le indicó que alardeaba de su relación con el entonces gobernador Ricardo Rosselló Nevares, lo que ha sido negado por su defensa.

En el documento se alegó que los casos no deben litigarse ante la prensa porque a su cliente se le está afectando sus derechos por la publicidad excesiva de sus declaraciones, conducta impropia y extralimitarse en sus funciones como abogada.

El 30 de enero, Quiñones Rodríguez reiteró ante la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes sus denuncias públicas sobre la paralización de las pesquisas del crimen de Fret y de la misteriosa muerte del abogado Carlos Cotto Cartagena, el testigo estrella de la fiscalía federal en el caso contra el hombre que resultó ser inocente por el asesinato del empresario canadiense Adam Anhang Uster, esposo de Áurea Vázquez Rijos.

La fiscal, asimismo, declaró en el programa de Jay Fonseca “Cuarto poder”, de Wapa, que en la investigación que había realizado “hay unos autores intelectuales y autores materiales”. Negó que su investigación fuera en torno a la extorsión de la que alegó ser víctima el compositor e intérprete de música urbana por parte de Fret, sino que entró a “investigar directamente un asesinato”.

“Claro, como parte del asesinato tenía que descartar el proceso y lo que se estaba diciendo que era la alegada extorsión. Yo le pedí los documentos al FBI que era a quien él primero recurrió para alegadamente decir que hubo una extorsión y el FBI Miami cerró esa investigación diciendo que no había habido ninguna extorsión entre Kevin Fret y el cantante”, declaró Quiñones Rodríguez a Fonseca el pasado enero.

La representante del Ministerio Público indicó además que las personas que llegó a entrevistar como posibles testigos, “pueden cambiar de categoría, o sea, yo los puedo entrevistar como testigos y posteriormente los puedo declarar como sospechosos en el término de tiempo en que yo consiga la evidencia suficiente para demostrarlo en un tribunal”.