Una joven de 24 años de Yabucoa cayó en la trampa de estafadores con la compra de boletos para la residencia de Bad Bunny en el Coliseo de Puerto Rico, en Hato Rey.

Según la querella, la perjudicada, mediante la aplicación de ATH Móvil, envió la cantidad de $250 para la compra de dos taquillas para el concierto.

Posteriormente, el supuesto vendedor dejó de responder a sus mensajes, lo que llevó a la querellante a percatarse de que había sido víctima de fraude.

El agente Louis Jamel Martínez, adscrito al Distrito Policiaco de Yabucoa, refirió el caso a la División de Investigaciones de Robo, Extorsión, Propiedad, Agresiones y Personas Desaparecidas (D.I.R.E.P.A.P.D.) del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Humacao.