Un video publicado en las redes sociales en el que los empleados de un beauty en Santurce detienen a una cliente que alegadamente intentó marcharse sin pagar tras haber sido atendida en el establecimiento, se ha tornado viral en las redes sociales.

En el video puede verse a una de las empleadas forcejeando con la cliente en el suelo y reclamándole porque alegadamente, la mujer intentó agredirlas cuando estas intentaron evitar que se fuera. Incluso en el video puede verse cuando una de las empleadas se acuesta sobre la cliente para inmovilizarla y le reclama que pague, mientras la amenazan con “mojarle el pelo” si no paga.

“Esta señora que ven ahí se quería ir sin pagar en el beauty (nombre del establecimiento). Se pasa en los sitios y se va sin pagar. Si la ven, no la atiendan y déjenla ir. Cada día nos esforzamos por levantar nuestro negocio y no es justo que vengan, se atiendan y no quieran pagar. Final, los guardias se la llevaron arrestada”, lee la publicación en Instagram.

De acuerdo con los comentarios en las redes sociales, la mujer en el vídeo ha hecho lo mismo en varias ocasiones en distintos comercios de la zona. De hecho, en otro video en las redes sociales puede verse a la misma mujer discutiendo con los empleados de un establecimiento de comida rápida, donde alegadamente intentó hacer lo mismo.

Al parecer, la mujer les entregó una tarjeta de débito a los empleados pero por alguna razón no se realizó el pago, tras lo que estos le indicaron que llamarían a la Policía y que no le entregarían su tarjeta hasta que pagara. El incidente habría ocurrido en el mes de febrero.

Aunque en la publicación se indica que la mujer fue arrestada, Primera Hora intentó corroborar con la Policía de Puerto Rico, al igual que con la Policía Municipal de San Juan si en efecto hubo una intervención y el estatus de la misma, pero al momento no se había obtenido una respuesta.