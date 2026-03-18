Las imágenes captadas por las cámaras de seguridad ubicadas en las inmediaciones de la carretera PR-2 en Bayamón, donde atropellaron a una adulta mayor en la mañana del martes, revelaron que el conductor se rebasó el semáforo en rojo, confirmó el capitán Elvis Zeno Santiago.

De acuerdo con la investigación del agente Emilio Vélez De La Torre, de la División de Patrullas de Carreteras de Bayamón, a eso de las 8:30 a.m., el conductor de una guagua Ford Econoline E250, del año 2000 y color blanco, identificado como Jesús Manuel Rivera Andino, de 51 años, transitaba por el carril central y rebasó el semáforo de la intersección con la calle Esteban Padilla. Al llegar frente al restaurante El Pollito, impactó a la peatona, María Robles Domínguez de 70 años.

La septuagenaria, que estaba cruzando por una zona no rotulada para cruce peatonal, fue declarada muerta a las 9:15 a.m., a su llegada a la sala de emergencia.

El conductor arrojó resultados negativos en la prueba de aliento.

La fiscal Jennifer Cancio instruyó a ocupar el vehículo de motor para su inspección. El caso sería citado para una fecha posterior.