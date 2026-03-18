La Policía de Puerto Rico identificó como María Robles Domínguez, de 70 años, a la peatona que murió tras ser atropellada ayer en la carretera PR-2, frente al restaurante El Pollito y el centro comercial Santa Rosa Mall, en Bayamón.

El accidente se reportó a las 8:41 a.m. mientras Jesús Manuel Rivera Andino, de 51 años, conducía una guagua blanca Ford Econoline E-250 del 2000 por el carril central de la vía.

Al llegar a la intersección con la calle Esteban Padilla, presuntamente rebasó la luz roja del semáforo y, frente al restaurante, impactó a Robles Domínguez, quien intentaba cruzar en una zona no rotulada para peatones.

PUBLICIDAD

Robles Domínguez sufrió heridas de gravedad y fue transportada por paramédicos al hospital más cercano, donde falleció.

La prueba preliminar de alcohol a Rivera Andino resultó negativa. Según las autoridades, fue llevado a un hospital tras sufrir una crisis nerviosa.

Aunque inicialmente se indicó que se trataba de una guagua de la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA), la Policía aclaró posteriormente que el vehículo involucrado era una Ford Econoline.

El agente Emilio Vélez, de la División de Patrullas de Carreteras de Bayamón, junto a la fiscal Jennifer Cancio, se hicieron cargo de la investigación.