Los dos hombres que fueron acribillados a balazos durante la tarde de ayer, martes, en la calle Guaracanal de la barriada Venezuela en Río Piedras, no han sido todavía identificados por las autoridades.

El doble asesinato, se reportó a eso de las 6:18 de la tarde,por motivos y en circunstancias que continúan bajo investigación.

Uno de los cadáveres fue descrito como de tez trigueña, con barba, un peso aproximado de 220 libras y 6 pies de estatura. Vestía camisa color crema, pantalón deportivo negro marca Nike y tenis blancos.

El otro tiene un peso de 280 libras aproximadas, y una estatura de 5′ 10″. Este vestía camiseta azul marino y pantalón deportivo negro con líneas blancas.

La agente Kianeth Piza Juliá, de la División de Homicidios del CIC de San Juan se hizo cargo de la investigación en unión a la fiscal Ana María Martínez.

En la escena se levantaron casquillos de bala de diferentes calibres.