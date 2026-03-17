Las autoridades dominicanas extraditaron a dos hombres requeridos en Puerto Rico, donde enfrentan cargos federales por narcotráfico y lavado de dinero.

Pedro J. Espinal Arthur y Luis Febles Peralta enfrentan cargos criminales en casos separados. Un tercer individuo identificado como Germán E. Arredondo Peralta, hermano de Febles Peralta, fue arrestado en Puerto Rico por lavado de dinero.

Espinal Arthur fue arrestado en la República Dominicana el 13 de enero de 2026 y extraditado a Puerto Rico el 11 de marzo de 2026. Según documentos judiciales, desde abril de 2021 hasta enero de 2022, conspiró y acordó con otros para entregar dinero proveniente del narcotráfico en efectivo, convertir dicho dinero en criptomonedas y transferir criptomonedas, a sabiendas de que las transacciones tenían como objetivo ocultar la naturaleza y el control de las ganancias del narcotráfico, detalló la Fiscalía federal en un comunicado.

PUBLICIDAD

La segunda acusación imputa a los hermanos Peralta el delito de conspiración para el lavado de dinero. Febles Peralta fue arrestado en la República Dominicana el 13 de enero de 2026 y extraditado a Puerto Rico el 11 de marzo de 2026. Según documentos judiciales, entre enero y julio de 2022, los acusados conspiraron y acordaron con otros entregar dinero proveniente del narcotráfico en efectivo, convertir dicho dinero en criptomonedas y transferir criptomonedas, a sabiendas de que las transacciones tenían como objetivo ocultar la naturaleza y el control de las ganancias del narcotráfico. Febles Peralta y Arredondo Peralta enfrentan cargos por lavado de dinero y una orden de decomiso de $2,741,560.

Febles Peralta también enfrenta cargos por narcotráfico, específicamente por conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, intento de importación de cocaína y distribución con fines de importación ilegal de cocaína.

De ser declarados culpables de los delitos de narcotráfico imputados, los acusados se enfrentan a una pena mínima obligatoria de 10 años y hasta cadena perpetua. De ser declarados culpables de los cargos de lavado de dinero, se enfrentan a una pena de hasta 20 años de prisión.