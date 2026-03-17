La jueza Geisa Marrero, del Tribunal de Carolina, determinó ayer causa probable para arresto contra Abilio Villanueva Rosario, de 47 años, por cargos de tentativa de asesinato en primer grado y apuntar y disparar un arma de fuego y le señaló una fianza de $800,000, la cual no prestó.

De acuerdo con la investigación de la División de Homicidios, en la madrugada del 14 de marzo, en la urbanización José Severo Quiñones, en Carolina, se alega que Villanueva Rosario, utilizando un arma de fuego para la cual posee licencia, le realizó varios disparos su expareja, ocasionándole heridas en las piernas.

Tras la agresión la víctima fue hospitalizada en condición estable.

El agente Robert Delbrey Muñoz, bajo la supervisión del sargento Joel Del Valle Ayala, consultó el caso con la fiscal Raíza Oliver Rodríguez, quien radicó los cargos.

El imputado fue encarcelado en la Institución Penal 705 del Complejo Correccional de Bayamón.

La vista preliminar quedó pautada para el 26 de marzo.