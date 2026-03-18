Un accidente de tránsito cobró la vida de un joven la noche del martes en Carolina, informó la Policía de Puerto Rico.

Según el informe preliminar, los hechos ocurrieron a eso de las 7:56 p.m. en la avenida Roberto Sánchez Vilella, en el sector Campo Rico, frente a un establecimiento de comida rápida. Una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre el choque.

De acuerdo con la investigación inicial, Luis Dalmasi Torres, de 56 años, conducía una guagua Toyota 4Runner blanca cuando, al llegar a la intersección con la calle 258 de la urbanización Country Club, realizó un viraje a la izquierda sin tomar las debidas precauciones.

PUBLICIDAD

Esto provocó que invadiera el carril contrario y fuera impactado por una motora Yamaha Zuma negra, conducida por Edgardo Calderón Morales, de 25 años y residente de San Juan.

A raíz del impacto, el motociclista sufrió heridas de gravedad. Paramédicos lo transportaron de urgencia al hospital Federico Trilla de la UPR en Carolina, donde falleció mientras recibía atención médica.

Como parte de la investigación, el policía municipal Emanuel Bahamundi le realizó la prueba de aliento a Dalmasi Torres, la cual arrojó 0% de alcohol en su organismo.

El agente Federico Esquilín, de la División de Patrullas de Carreteras y Autopistas de Carolina, junto al fiscal Carlos Peña Ramos, se hicieron cargo de la pesquisa.