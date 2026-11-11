Cargos criminales por violación a la Ley de Armas fueron radicados a Charles W. Johnson Torres, de 60 años, por el cargo de disparar o apuntar armas de fuego, a un conductor mientras transitaban por la avenida Jesús T. Piñero, en Puerto Nuevo, según informó la Oficina de Prensa de la Policía,

La jueza Rocío Alonso González, del Tribunal de San Juan, determinó causa para arresto y le impuso una fianza de $10,000, la cual prestó, por lo que quedó en libertad bajo el Programa de Supervisión Electrónica, con un grillete.

Los hechos ocurrieron al mediodía de ayer, martes, mientras el imputado transitaba en un vehículo marca Lexus RX, color blanco y al llegar frente al parque Luis Muñoz Rivera, bajó el cristal de su lado y le apuntó con un arma de fuego al conductor de otro vehículo.

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El perjudicado se mantuvo en comunicación con policías de la División de Patrullas de Carreteras de San Juan mientras lo seguía hasta que entró al estacionamiento de Plaza las Américas en Hato Rey. Luego de unas rondas el sospechoso fue detenido y se le ocupó una pistola marca Ruger, modelo LCP, calibre .380, para la cual posee una licencia de armas vigente.

Charles W. Johnson Torres, enfrenta un cargo por violación a la Ley de Armas. ( Suministrada por la Policía )

En el informe de novedades no se indicó el motivo de los hechos o si surgió algún altercado entre ambos conductores.

Posteriormente, le fueron removidas otras tres armas de fuego registradas a su nombre y 42 municiones.

El caso fue consultado con el fiscal Héctor Rivera Sánchez.