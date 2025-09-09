Un hombre fue agredido durante un robo domiciliario que se reportó esta mañana en una residencia localizada en la carretera PR-806 del sector Cuesta Blanca en el Barrio Quebrada Arenas de Toa Alta.

Los hechos ocurrieron a las 7:00 a.m. de hoy, martes, mientras el perjudicado botaba basura en la parte posterior de la residencia y de la maleza salió un enmascarado vestido con ropa negra con el que forcejeó. Se le unieron tres asaltantes más y uno de ellos lo agredió en el rostro con un arma de fuego.

Según el querellante, lo amararon con correas de plástico y llevaron al interior de la casa donde lo despojaron de prendas en oro valoradas en $40,000 y de una escopeta y un revólver marca Rugger calibre .357, para las que tiene licencia de portación.

Relacionadas Hombre salta de un crucero en San Juan por no pagar deuda de casino

Los delincuentes huyeron en la guagua Toyota Four Runner, color gris y del año 2007 propiedad del perjudicado, la cual fue abandonada en el sector Cuchilla del barrio Río Lajas, en Toa Alta.

Personal de la División de Robos CIC de Vega Baja está a cargo de la pesquisa.