El Tribunal de Apelaciones de San Juan señaló para el próximo viernes, 29 de diciembre, la vista de resentencia contra Mayra Nevárez Torres, convicta por causar la muerte de Justin Santos Delanda, hermano del reguetonero Arcángel.

No obstante, el Ministerio Público sometió esta tarde una moción solicitando que la vista se adelante para mañana, martes, 16 de diciembre.

“Recordemos que en este caso hay unas víctimas que esperan por una resolución a una situación de dolor y desesperanza que los ha acompañado desde el 21 de noviembre de 2021. Retrasar el acto en el que se sentencie a la señora Nevárez Torres, aun cuando sea por un período de dos semanas, resulta sumamente angustiante, pues le deniega dar finalidad a este asunto en el aspecto legal e iniciar el proceso de curación en el aspecto humano”, expuso el Ministerio Público en su moción urgente.

En la alternativa, el documento solicita que, de no concederse el adelanto de la vista y mantenerse la fecha dictaminada, se ordene el ingreso inmediato de Nevárez Torres en espera de dicho acto.

Nevárez Torres resultó convicta por provocar un accidente de tránsito de carácter fatal en la madrugada del 21 de noviembre de 2021, cuando conducía en contra del tránsito por el puente Teodoro Moscoso y bajo los efectos del alcohol.

En este accidente, murió Santos Delanda, de 21 años. También resultó gravemente herido Keven Monserrate Gandía.

En enero de este año, la jueza Wanda Cruz Ayala, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, la sentenció a 15 años de restricción domiciliaria con monitoreo electrónico, además del pago de varias multas y penas especiales. No obstante, el Departamento de Justicia apeló con éxito la determinación que permitía a Nevárez Torres cumplir la sentencia en su hogar, en lugar de hacerlo en una institución carcelaria.