La Policía de Puerto Rico alertó a la ciudadanía sobre una investigación en curso sobre casos recientes relacionados con la clonación de tarjetas de crédito y débito mediante dispositivos electrónicos instalados ilegalmente en terminales de pago en distintos comercios alrededor de la isla.

El superintendente de la Policía, Joseph González Falcón, informó que dichas transacciones fueron detectadas en establecimientos ubicados en las áreas de Bayamón, San Juan, Carolina y Ponce, relacionadas con este esquema fraudulento.

De acuerdo con la investigación realizada por la División de Robo y Fraude a Instituciones Bancarias, Financieras y Cooperativas, los individuos colocan dispositivos electrónicos conocidos como skimmers sobre terminales ATH y máquinas de pago con el propósito de copiar la información bancaria de las personas que utilizan sus tarjetas y posteriormente clonarlas para realizar transacciones fraudulentas.

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“Estamos alertando a la ciudadanía para que permanezca atenta al momento de realizar cualquier transacción electrónica. Estos individuos aprovechan cualquier descuido para apropiarse de información bancaria y cometer fraude. La prevención y la rápida identificación de anomalías son herramientas clave para combatir este tipo de delito”, expresó González Falcón, en un comunicado de prensa.

Esta semana se han detectado transacciones fraudulentas en tiendas en las áreas de Bayamón, San Juan, Carolina y Ponce ( Suministradas/Policía de Puerto Rico )

El funcionario solicitó la cooperación ciudadana para detener esta práctica.

“Si alguna persona detecta algo sospechoso en una terminal de pago o identifica transacciones irregulares en sus cuentas, debe notificarlo de inmediato. Nuestra División de Robo y Fraude continúa trabajando activamente para identificar y procesar a los responsables”, añadió González.

Las autoridades alertaron sobre un nuevo esquema de clonación de tarjetas de crédito y débito mediante un dispositivo que se coloca sobre el teclado para robar la información del cliente. ( Suministrada por la Policía )

División de Robo y Fraude a Instituciones Bancarias, Financieras y Cooperativas insta a seguir las siguientes recomendaciones:

· Verificar cuidadosamente las máquinas antes de insertar la tarjeta, ya que estos dispositivos pueden desprenderse fácilmente;

Esta semana se han detectado transacciones fraudulentas en tiendas en las áreas de Bayamón, San Juan, Carolina y Ponce ( Suministradas/Policía de Puerto Rico )

· No perder de vista la tarjeta durante una transacción y monitorear regularmente las cuentas bancarias como medida preventiva ante posibles irregularidades o fraudes electrónicos.

· De preferencia, utilizar la tecnología de chip o la modalidad de pago sin contacto (tap), ya que ambas alternativas ofrecen un mayor nivel de seguridad y protección al momento de realizar compras o transacciones.

Sospechoso de participar en un esquema de clonación de tarjetas de crédito y débito mediante la colocación de un sobre el teclado de la máquina para robar la información del cliente. ( Suministrada por la Policía )

La Policía de Puerto Rico exhorta que, de encontrar cualquier anomalía en un terminal de algún comercio, se notifique rápidamente a la gerencia del establecimiento y, si posee información relacionada con estos hechos, se comunique con la línea confidencial (787) 343-2020.

Se sospecha que podría tratarse de la misma organización criminal de rumanos que para el 2023 comenzó a colocar estos dispositivos conocidos como skimmers instalados en cajeros automáticos (ATM) y terminales de venta para copiar la información de la banda magnética y el PIN de las tarjetas de los usuarios.

Al menos tres sospechosos han sido vinculados con este fraude tras la clonación de miles de tarjetas en diferentes pueblos de la isla.