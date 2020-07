“Lo logramos”.

Así exclamó el líder de movimiento Creando Conciencia, Ángel Pérez, tras celebrar frente a La Fortaleza que fue firmada la Ley 70 del 2020 que define el concepto de enajenación parental como la obstaculización de forma repetida y no aislada de parte de uno de los progenitores o miembros del núcleo familiar a las relaciones del menor con la otra parte.

Como en los próximos tres días se extinguía el término para que la gobernadora Wanda Vázquez Garced lo firmara, Pérez decidió convocar esta mañana a una manifestación en la intersección de las calles Cristo y Fortaleza en el Viejo San Juan para exigir que el proyecto de la Cámara de Representantes 2168 fuera convertido en ley y allí se enteró que anoche se materializó su reclamo.

“Después de siete años ya, desde el 2013 y la gente poniéndole obstáculos y piedras en el camino y hoy se hace justicia”, expresó Pérez.

Su movimiento surgió del reclamo para ver a su hija quien finalmente cumplió la mayoría de edad, pero durante sus peculiares protestas, en las que se encarceló simbólicamente o se acostó dentro de un ataúd, se le unieron padres, madres e hijos que atravesaban por los mismos conflictos que él.

“Empecé luchando por mi hija, llegó un momento en el que ya no podía seguir luchando porque ya ella era grande y el tribunal no podía hacer nada. En el camino conocía madres, padres, niños que estaban pasando por lo mismo que yo y esto me motivó a seguir luchando hasta el sol de hoy que se hace justicia que se hace una ley de justicia para los niños y los padres y madres no custodios”

Por su parte, el representante Georgie Navarro, destacó los atributos del proyecto del que es autor que enmienda la Ley Protectora de los Derechos de los Menores en el Proceso de Adjudicación de Custodia y establece la política pública ante procesos judiciales por motivo de separación o divorcios donde también se dilucide la custodia de un menor, en los que se podrá utilizar esa causal si se demuestra que el menor presenta un cuadro con las características asociadas con el Síndrome de Alienación Parental.

“Ya es ley. Como lo establece la medida, no pasar las llamadas, hablar despectivamente de la otra parte y cambiar los días significativos que están estipulados, esconder el celular”, detalló Navarro, al destacar que la ley entra en vigor de inmediato.

Además, indicó que también incluye rehusarse a pasar las llamadas telefónicas, intentar dirigir el contenido, interceptar cartas, mensajes o paquetes a los hijos, desvalorizar o insultar al otro progenitor hablando de manera descortés del otro progenitor y cambiar su apellido o nombre., entre otros.