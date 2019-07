Boricuas se abrazan por celebrar la unidad del pueblo que logró la renuncia de Rosselló Por Ana Giselle Torres / Para Primera Hora 07/26/2019 |06:34 p.m.

El pueblo continúa de celebración, no solo por la renuncia de Ricardo Rosselló a la gobernanza del país, sino por la unión que lograron fuera de partidos político y colores.

Así, nuevamente salieron hoy a la calle, en el décimo tercer día de manifestaciones ininterrumpidas, para abrazarse y reafirma su hermandad. En lo que se denominó como la Cadena Humana, abrazo a Puerto Rico, se unirían unos 34 pueblos costeros.

A la altura del centro comercial Plaza Las Américas se juntaron alrededor más de una treintena de manifestantes tomados de la mano y recibiendo el apoyo de los conductores que transitaban por el lugar. Esta vez las bocinas no pertenecían a ninguna caravana política.

“Realmente, nos dimos cuenta que esto (la manifestación) no dependía de si el gobernador renunciaba o no, esto va mucho más allá de Ricardo Rosselló. Esto se trata de que la gente comprenda y no se olvide de que unidos podemos lograr todo lo que querramos lograr en este país y es bien importante que eso quede como sembrado en nuestra conciencia porque pasamos décadas de que nos dijeran y que creyéramos que no podíamos. Y pasaron décadas de vivir separados por colores y esta coyuntura histórica que estamos viviendo, esto que pasó con Ricardo Rosselló no se trató de colores, se trató de la unión de un pueblo que exigía justicia”, sostuvo Magdie Reyes Díaz, terapista físico y una de las coordinadoras de la iniciativa.

“Nos unimos todos, dejamos las banderas a un lado y alzamos una sola, la bandera de nuestro país y unidos logramos esto y esta convocatoria no se cancela con la renuncia de Ricardo Rosselló. Tenemos que seguir unidos y tenemos que recordar que esta unión es importante”, sostuvo.

El objetivo de la iniciativa consistía en unir a los manifestantes de cada pueblo hasta las 6:30 de la tarde. Cada pueblo debía hacer su autogestión.

Otra de las manifestaciones se realizaría cerca del Túnel Minilla, que a su vez conectaría con los convocados en el municipio de Carolina. Frente a la cárcel federal se encontraba también una decena de manifestantes.