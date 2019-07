Ednita Nazario se unirá a la manifestación de mañana

View this post on Instagram

De camino, mis amores! Les adoro! Mañana se escribe un nuevo capítulo en nuestra historia colectiva. Piensa en todo! Con propósito, unidad, paz, solidaridad con los tuyos y respeto a tu país. A dar cátedra de la democracia en acción! Dios nos bendiga a [email protected]! ?????????? #puertorico #paradise #RickyRenuncia #rickygameover