Enorme roca destruye parte de una casa en Villalba

La residencia de una familia en el municipio de Villalba sufrió daños por el desprendimiento de rocas como resultado del terremoto registrado en la mañana de hoy.

“Acabo de venir de visitar el área y estar con la familia. Afortunadamente, la familia no se encontraba en el hogar en el momento del terremoto”, dijo el alcalde Luis Javier Hernández Ortiz. “Una de las rocas grandes cayó cerca de la residencia. Otra más pequeña golpeó el área de la cocina, causando un colapso en la pared. Otra más pequeña cayó encima del vehículo de la residencia”, detalló sobre el incidente, que ocurrió en el barrio Vacas, en la carretera 561, a la altura del Km. 2.9.

Según dijo, el matrimonio compuesto por Ismael Santiago, de 56 años, y Mary Lugo, de 58, se encontraba fuera de la propiedad al momento del sismo de magnitud 5.9. “Él estaba trabajando y ella en una casa vecina”, aclaró.

“La casa sufrió daño considerable. Estuvieron con nosotros todo el momento. Estuvieron sacando las cositas de la casa y, obviamente, dentro de las circunstancias, tuvieron el susto, pero gracias a Dios ellos no presenciaron el golpe”, añadió el ejecutivo municipal, quien se comprometió a brindarles la mayor ayuda posible. “Dialogamos con el dueño de la residencia y mañana un grupo de ingenieros va a estar inspeccionando la propiedad para ver si sufrió algún daño estructural severo, que no se pueda vivir. Pero si se puede reparar, el municipio va a hacer las reparaciones al costo de nosotros”, aseguró.

“Nosotros llegamos con personal de FEMA al área. Ellos se comprometieron junto con (Oficina para) el Manejo de Emergencia Estatal a conseguirnos cuanto antes un geólogo para que pueda certificar si el área va a continuar con desprendimientos de roca, para entonces informarle a la comunidad que desalojen”.

Sin embargo, a nivel preventivo, difundieron la solicitud en el sector. “De todas maneras, le hemos pedido a los residentes cercanos que desalojen por seguridad mientras nosotros tenemos la certificación del geólogo. Por lo menos los vecinos cercanos están haciendo los trámites para irse a un lugar seguro”.

Hernández Ortiz reveló que no es la primera vez que surgen desprendimientos de roca en el sector montañoso. “Esa comunidad ha sufrido en otras ocasiones algunos otros desprendimientos más pequeños. Este es sin duda ha sido el más grande que han sufrido”.

Afortunadamente, no hubo heridos en la zona del desprendimiento de rocas en el barrio Vacas en Villalba.

Por otro lado, indicó que no se han notificado de otras estructuras en el municipio afectadas a un nivel severo. “Hasta ahora no hay casas colapsadas, ni refugiados”, dijo. “Ahora mismo la brigada de Manejo de Emergencia va hacia unas residencias que los dueños alegan que sufrieron daños. Nosotros vamos para propósitos de verificar que esté todo bien”.

El primer mandatario municipal hizo referencia al temor que manifiestan los residentes, lo que los ha llevado a dormir fuera de sus residencias. “La gente no quiere refugiarse. Los residentes de los residenciales están durmiendo afuera. Los que viven en multipisos también están durmiendo afuera. Dentro de las circunstancias, le hemos suplido catres, pero no dan abasto. Le hicimos un pedido a FEMA para que nos diera cerca de 300 catres que necesitamos para poder distribuirlos en distintas comunidades”.

El alcalde mencionó que ya han contemplado un área para habilitar en caso de una emergencia mayor. “En la última reunión de seguridad que decidimos que el área de la Plaza de Festivales es un área abierta. Va a ser el área de refugiados de ser necesario”.