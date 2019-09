Fallece el alcalde de Humacao Por Primerahora.com 09/15/2019 |07:00 p.m.

El alcalde de Humacao, Marcelo Trujillo Panisse, falleció esta noche a los 84 años.

El primer ejecutivo de la Ciudad Gris se encontraba recluido en el Hospital HIMA de Caguas donde falleció tras sufrir un arresto cardiaco.

En un comunicado de prensa, el municipio de Humacao, anunció el fallecimiento de "su mayor defensor, Don Marcelo Trujillo Panisse, quien estuvo semanas en intensivo batallando una condición pulmonar que lo aquejaba. Hoy, con suma tristeza informamos su fallecimiento".

"El Municipio Autónomo de Humacao y sus compañeros de trabajo, están de luto y nuestro pueblo llora su partida. Nuestro alcalde dio la batalla para poder completar su cuatrienio, trató por todos los medios cumplir con la promesa que le hizo a su querida ciudad de Humacao de terminar sus obras y su plan de gobierno, Humacao 2020. Siendo él deportista, nunca se preparó para la mala jugada del huracán María, nos decía; como destrozó la mayoría de las obras realizadas bajo su incumbencia, pero si de algo estaba seguro, era que su pueblo tenía la fortaleza para reponerse de toda situación difícil y esperaba a su vez que nadie olvidara, que lo que hoy no luce brillante, tuvo su momento de gloria. Sus hijos quieren agradecer al equipo médico de los Hospitales HIMA San Pablo Caguas y Humacao, que con tanta entrega atendieron a Don Marcelo, como amorosamente todos le decíamos. Sé que debe estar feliz, porque estará a su lado, su eterno amor, al que nunca dejó de mencionar y a la que nunca dejo de extrañar y amar", se informó.

Más adelante se estará dando información sobre el día en que se llevarán a cabo las exequias fúnebres.

En los últimos años y tras la muerte de su esposa, Trujillo Panisse había confrontado varios problemas de salud, que lo mantenían hospitalizado con frecuencia.

El alcalde se mantuvo en el liderato de Humacao por los pasados 18 años y había indicado que no aspiraría a un nuevo término en la poltrona municipal.

El 20 de mayo pasado, el corazón de Trujillo Panisse quedó destrozado, como describió, tras la muerte de su esposa, Rosa Elena Plumey.

“Por 57 años de casados vivimos el amor más puro y verdadero que ni esta separación va a terminar. Todos los cristianos creemos en la vida eterna, y sé que volveré a estar a su lado”, expresó por escrito en tan duro momento.

En noviembre de 2018, en una entrevista con Primera Hora, el alcalde no precisó a quién endosaría a la silla municipal, para la que en aquel momento habían cinco candidatos interesados. Uno de ellos era su hija Rosamar Trujillo Plumey.

“No quiero tomar decisiones aun. La gente quiere que ponga a mi hija, que es trabajadora social. Está el administrador municipal (Luis Raúl Sánchez), pero todos son buenos candidatos. No he tomado la decisión porque hay muchas personas envueltas y faltan dos años para ese momento”, se escudó diciendo.

Nada pudo interponerse entre Marcelo Trujillo y Rosa Elena Plumey durante más de cinco décadas. Fue una pareja inseparable que pudo superar cualquier obstáculo que se les cruzaba en el camino. Así fue hasta el pasado 20 de mayo, cuando Rosin falleció debido a complicaciones de salud. Rosin tenía 77 años. Don Marcelo pudo estar junto a su eterna amada, compañera y amiga; para decirle hasta luego durante un junte de pueblo. Compueblanos y curiosos llegaron hasta el Centro de Bellas Artes Águedo Mojica Marrero para ofrecer sus respetos. Al público se le permitió la entrada a la sala principal del teatro para un breve encuentro ante el féretro abierto de Rosin. Para Carmen Yulín Cruz, alcaldesa de San Juan, Rosin fue una persona desprendida y genuina. A pocos pies de distancia permaneció Trujillo en una silla de ruedas para recibir a todo aquel que deseaba acercarse ofreciendo condolencias. "Lo que ella inculcó con el ejemplo se ve, ha sido recompensado con este apoyo hacia mi familia y mi papá", agregó la hija de ambos, Rosamar.

Marcelo le huyó a la política, pero…

A pesar de haberse graduado con un bachillerato en Ciencias Políticas y Sociales de la Pontificia Universidad Católica, Marcelo Trujillo Panisse le estuvo “huyendo” al llamado “deporte nacional” durante mucho tiempo.

En sus comienzos, optó por enfocarse en su especialidad en Educación Física y trabajó en la Universidad Interamericana de Arecibo, específicamente con los deportes y la salud.

También laboró en empresas como Dupont, fungiendo como gerente de recursos humanos. Hasta que tocó a su puerta el primer llamado político.

“Recuerdo que en un programa de radio, el senador Johnny Maldonado dijo que yo era el candidato perfecto para alcaldía de Arecibo. Yo estaba seguro de que si me tiraba iba a ganar, por todo lo que había logrado cuando trabajé en la Interamericana, pero mis padres se enteraron en Guayanilla y me dijeron que no me metiera en la política”, rememoró Trujillo Panisse, en una entrevista en noviembre de 2019 con Primera Hora.

Dijo que era “obediente” y optó por no aceptar ese llamado.

Entonces, para el 1978, el ejecutivo municipal llegó a tierra humacaeña tras haber aceptado una oportunidad laboral en Yabucoa, con la empresa RJ Reynolds.

Allí estuvo dos décadas trabajando y, a su vez, dándose a conocer en Humacao, pueblo donde residía. Al pasar el tiempo, se dio la segunda llamada de la política, gracias a un grupo de ciudadanos de la Ciudad Gris que le invitaron a la asamblea municipal.

Y tanto dio la gota sobre la roca que…

“Me hicieron una invitación para asamblea, teníamos seis asambleístas y me pusieron como portavoz de minoría. Una vez culminan esos cuatro años, me incitaron para que corriera para la alcaldía. En ese momento hablé con mi esposa, Rosa Elena Plumey, y la tuve que convencer para que me dejara correr para la alcaldía”, compartió.

Así las cosas, ya para las elecciones generales del año 2000, Trujillo Panisse fue el aspirante a la poltrona municipal del Partido Popular Democrático en Humacao. Solo 300 votos le dieron la silla humacaeña, que estaba en manos del licenciado Julio López Gerena, del Partido Nuevo Progresista. Pero Trujillo Panisse decidió hacer las cosas diferentes desde el principio.

“Cuando llegué a la alcaldía no boté a ningún empleado. Los reuní y les dije que eran parte de este municipio, que no se tenían que preocupar, que solo les pedía que fueran positivos y que trabajáramos en unión. Así logré ganarme su confianza y hasta su voto”, confesó el mandatario municipal.

Desde que tocó la alcaldía, siempre mencionó que estaría 20 años luchando por Humacao y que ese era el periodo necesario para lograr los cambios que se había propuesto. Por eso, había indicado que en el 2020 le diría adiós a la política tras cinco cuatrienios en el poder.

“Le dije a la gente que iba a estar por 20 años para poder transformar a Humacao. Les dije que había que pensar en grande, porque cuando llegué a la alcaldía había rumores que apuntaban a que este distrito iba a pasar a Caguas. Entonces, fui cambiando las cosas de pueblo de pequeñas a grandes y le decía a la gente que tenían que estar orgullosos de su municipio para no perderlo. Así se llenaron de orgullo y confiaron en mí, hasta los penepés terminaron dándome su voto”, mencionó el alcalde, quien mencionó como sus más grandes legados el Centro de Bellas Artes y el Humacao Arena.

María lo marcó

Trujillo Panisse reconoció que el momento más duro y más gris lo vivió en el 2017 cuando los planes y esfuerzos de toda una vida fueron arrasados por el inmisericorde huracán María.

“Lo más duro me pasó con María. Es difícil trabajar por 17 años para que en cinco horas unos vientos destruyan la obra que uno ha hecho. Pero yo me considero un guerrero y no me rindo”, explicaba el alcalde popular.

Activo en el deporte

Antes de incursionar en la política, el alcalde de Humacao lidió con otras presiones en su vida, ya que desde joven se desempeñó como jugador de los Leones de Ponce en el Baloncesto Superior Nacional, fue dirigente de los Piratas de Quebradillas, de los Capitanes de Arecibo, apoderado de los Grises de Humacao y hasta presidente de la Liga Puertorriqueña de Baloncesto.