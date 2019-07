MSC y Royal Caribbean cancelan paradas de cruceros para el lunes Por Primerahora.com 07/21/2019 |01:10 a.m.

Las compañías MSC y Royal Caribbean cancelaron las paradas de tránsito de los cruceros “MSC Seaside” y “Celebrity Equinox”, respectivamente, del próximo lunes, 22 de julio, informó la directora ejecutiva de la Compañía de Turismo, Carla Campos.

La fecha coincide con la convocatoria a un paro nacional. Ambos cruceros tenían pautado llegar en horas de la tarde y salir de San Juan a las 10:00 de la noche y 1:00 de la mañana.

Las líneas de cruceros cancelaron dichas paradas puesto que las empresas locales que mantienen acuerdos para brindar los servicios de excursiones cancelaron la mayoría de los recorridos programadas.

De igual modo, las líneas expresaron preocupación por las manifestaciones que pudiesen generarse en el Viejo San Juan en horas de la noche, según Turismo.

La agencia estimó el impacto económico que se devengaría de la llegada del “MSC Seaside” en $439,000 y del “Celebrity Equinox” en $311,000.

Destacaron que, como en los casos de las cancelaciones de la semana pasada, Turismo ofreció diversas alternativas a las líneas de cruceros en un intento de que llegaran a la Isla.

Por ejemplo, el Muelle Panamericano se les presentó como alternativa a las líneas de cruceros.

En cuanto a la opción de atracar en el puerto de Ponce se evalúa la factibilidad de los itinerarios. La mayoría de los cruceros que llegan al puerto de San Juan zarpan desde Miami donde abordan sus pasajeros, y luego llegan a la Isla en horas de la tarde de su tercer día de navegación.

“Desviarse a Ponce implicaría que arribarían en la noche (entre 7:00pm y 9:00pm) y tendría que zarpar de madrugada (entre 1:00am y 2:00am) para llegar a su próximo destino en la mañana siguiente. Por ende, esta no ha sido una alternativa factible para tres de las cuatro embarcaciones que han cancelado sus paradas, incluyendo el “Harmony of the Seas” (la semana pasada), ni para el “MSC Seaside” y el “Celebrity Equinox” (el próximo lunes)”, explicaron en el comunicado de prensa.

También, por información que ha recibido Turismo, hoy llegaría al puerto de Ponce un barco de carga de cemento que permanecería una semana en el lugar, inhabilitándolo así para que lleguen cruceros.

“Aún no se han reportado cancelaciones para las paradas de tránsito programadas para el resto de la semana. La Compañía de Turismo de Puerto Rico se mantiene en constante contacto con las líneas evaluando caso por caso y procurando salvaguardar todos los aspectos relacionados a la experiencia de los visitantes”, agregó la directora ejecutiva.