Nace #Cacerolagirl

Una joven que golpea una cacerola de forma insistente en presencia de policías se convirtió en las pasadas horas en un tema tendencia en redes sociales.

Identificada con el #cacerolagirl, la chica sale en varios videos del día de la gran marcha en Hato Rey, pero ella está casi sola en Viejo San Juan y de noche. En uno de los videos un contingente de agentes marcha por una calle de San Juan, y la chica de forma insistente se les para al lado y sin mostrar temor suena su cacerola y canta consignas.

En otro video, la chica es rodeada por agentes mucho más alta que ella y la #cacerolagirl desafiante sigue sonando su acerola e incluso lanzando improperios a los oficiales.

Según el portal Trends 24, el #cacerolagirl figura por horas cerca de la séptima posición en los temas de mayor tendencia en la red social Twitter.

Los usuarios en redes sociales reaccionaron en su mayoría con beneplácito, incluso algunos llamándola heroína y hasta siendo convertida en caricatura.

“Me tienen miedo será Me tienen miedo será Me tienen miedo será Pq es un mamao’ Pq es un mamao’ ??” Un sketch en honor a la #CacerolaQueen #CacerolaGirl pic.twitter.com/SuUDqZ9fnj

Best protester award goes to...!! #CacerolaGirl #RickyRenuncia pic.twitter.com/2fXPKw0V8r