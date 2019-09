Puerto Rico es destacado como un ejemplo mundial de lucha civil sin armamento Por Primerahora.com 09/07/2019 |12:01 p.m.

Puerto Rico es utilizado como un ejemplo mundial de los triunfos que pude obtener la sociedad civil para resistir a su gobierno sin utilizar métodos violentos, según reportó el periódico El País de España.



Se ha colocado a la par de Hong Kong y Sudán, países que recientemente también han enfrentado a sus gobiernos con manifestaciones y han salido victoriosos.

El movimiento local se le conoce como “Verano del ‘19”. Surgió de forma espontánea luego de que el 13 de julio se diera a conocer la totalidad de un chat de Telegram que el exgobernador Ricardo Rosselló Nevares administraba junto a sus más cercanos asesores. Los mensajes desplegados en las conversaciones internas contenían amenazas, burlas, así como expresiones machistas, sexistas, homofóbicas y clasistas.

La revelación de los mensajes también se dio en medio de unos arrestos federales por corrupción en el Departamento de Educación y Salud, lo que enfureció más a la población.

Fueron 12 días de multitudinarias manifestaciones, tres de las cuales terminaron cuando los agentes de la Policía lanzaron gases lacrimógenos a la multitud. La presión fue tal que el 24 de julio Rosselló Nevares anunció su renuncia al cargo, la cual fue efectiva el 2 de agosto.

En Hong Kong, entretanto, los ciudadanos se lanzaron a la calle para que se retira un proyecto legislativo que pretendía permitir la extradición de sospechosos de crímenes a China. La medida fue retirada el miércoles pasado tras cinco meses de manifestaciones, que incluyó una marcha en la que participó un millón de personas.

Mientras, en Sudán se anunció el jueves pasado el comienzo de la transición del gobierno, luego de que en abril pasado se derrocara al dictador Omar Al Bashir.

Según El País, estos incidentes le dieron validez a una investigación realizada en el 2011 por Erica Chenoweth y Maria J. Stephan, la cual plasmaron en su libro “Why Civil Resistance Works: The Strategic Logic of Nonviolent Conflict”. Su teoría era que si el 3.5% se une de forma activa para lograr un propósito y no utiliza las armas, triunfa.

“No es solo una cuestión de números. También de estrategia, determinando cómo atraer a la gente al movimiento —innovando tácticamente más allá de las manifestaciones— y los puntos de presión, y manteniéndose resiliente frente a la represión”, explicó la investigadora Stephan al reconocido periódico español.

En Puerto Rico, el pueblo triunfó al lograr sacar del gobierno a Rosselló Nevares. Se trató de la primera renuncia que ocurre en el cargo de gobernador.

La transición, que incluyó una breve gobernación de Pedro Pierluisi y un pleito en el Tribunal Supremo, concluyó con la juramentación de la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, como la segunda gobernadora del país.