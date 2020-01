Se desploma el altar de parroquia de Guánica

Guánica. El altar de la parroquia San Antonio Abad, que fue construida en 1888, se desplomó con el fuerte terremoto del martes y el templo, que ubica frente a la Plaza de Recreo de este pueblo, fue cerrado porque la histórica estructura también sufrió daños y debe ser revisada por ingenieros estructurales.

El párroco, Segismundo Cintrón, removió el Santísimo que no fue afectado, pero la mesa de la eucaristía se derrumbó, así como varias imágenes en madera hechas a mano que fueron traídas de España en 1970.

Daños en el altar de la parroquia San Antonio Abad Luego del terremoto de la madrugada del 7 de enero, el altar de la histórica iglesia en Guánica se desplomó.



El sacerdote explicó que los temblores que comenzaron a afectar la zona suroeste del País afectaron la parroquia y el sismo del martes, que ha sido el más fuerte, de 6.7 grados “desplazó todas las imágenes del altar, las levantó y las tiró contra el piso, destruyendo parcialmente lo que es la mesa del altar que era una pieza en mármol”.

“Hemos podido recoger y limpiar un poco la estructura, pero no nos brinda seguridad por desplazamiento del techo y estamos esperando que un ingeniero estructural la pueda evaluar. Los temblores han continuado, por lo tanto, tenemos que cerrar y comenzaremos a reestructurar en los patios para las celebraciones”, sostuvo.

Dijo que la prioridad en un momento dado será la iglesia, pero indicó que están levantando “lo más importante, nuestra iglesia que es comunidad y atendiendo cada una de las comunidades del pueblo de Guánica”.

“Lo más importante es que Guánica ha pasado por una tragedia, pero no ha habido ninguna pérdida humana y eso sí tiene un valor importante. Dios siempre está con nosotros”, expresó el Padre Segismundo.

Tres de las imágenes en madera de San José con el Niño, San Judas Tadeo y el patrón de la parroquia, San Antonio Abad, perdieron pedazos. La imagen de la Virgen de la Providencia fue la única que quedó intacta.

La iglesia había sido remodelada hace seis meses y el párroco detalló que estas piezas sufrieron daño permanente y que en su momento determinarán que “se podrá hacer”.

Dijo que el próximo jueves comenzaba la novena a San Antonio Abad, pero sostuvo que ahora la prioridad “es el trabajo con la gente y luego tendremos tiempo para agradecerle al Señor y celebrar con alegría las bendiciones que nos ha dado”.

El sacerdote añadió que otras cinco capillas del pueblo también sufrieron daños permanentes en sus estructuras y también tuvieron que ser cerradas de momento. Éstas están ubicadas en los sectores Barriada Esperanza, La Luna, Santa Juanita, La Laguna y en la Parroquia Sagrado Corazón de Ensenada. Además, dijo que las demás estructuras de la Parroquia San Antonio Abad fueron afectadas por el terremoto.

En la parroquia, explicó que removió el Santísimo y cubrió con un manto el Sagrario porque no saben por cuánto tiempo estará cerrado el templo. “Lo que hemos hecho es remover el Santísimo y cubrirlo porque podrían surgir otros daños y tenemos que proteger lo más posible las piezas de valor”, indicó.

Desde el Día de Reyes, cuando ocurrió el primer temblor grande, no han podido celebrar misa en la parroquia, pero el sacerdote anunció, que habilitarán el patio del templo con carpas y que este sábado esperan celebrar la misa. También, dijo que habilitarán espacios en las comunidades para dar los servicios religiosos.

“El Señor no habita en estructuras, él vive en nuestros corazones y se hace presente en la vida de cada uno”, agregó.