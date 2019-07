Susan Soltero se manifiesta rodando por El Morro

Ricardo Rosselló, desde carteles bajo el agua, hasta bailes, protestas en kayaks y caravanas de motoras, además del sinnúmero de originales mensajes de protesta. En fin, que cada cual ha dado riendas sueltas a la imaginación y encontrado su sello particular para protestar. Y Susan Soltero no es la excepción. Así que decidió protestar este domingo de una manera única que la distingue: rodando por la colina frente a El Morro.

Soltero rodó en el pasado por esa misma colina, aunque por accidente, cuando fue atacada por hormigas y cayó colina abajo. Luego eso se convirtió en una manera de divertirse para muchos. Y ahora, también en una forma de protesta, está vez dirigida contra Wanda Vázquez, la secretaria de Justicia y posible sucesora de Rosselló.

Soltero dijo estar sorprendida con la acogida por parte del público a su iniciativa, y agradeció a la Parques Nacionales por permitir la celebración de la singular protesta, pues para tales eventos se requiere permisos si se trata de un grupo grande.

Pero no piense que por tratarse de algo divertido no lleva un profundo mensaje de repudio, pues Soltero dejó claro que se trata de una manera de protestar contra la corrupción y la falta de respeto al pueblo.

“Es mi modo de protesta. Antes que nada, libera mucho estrés. Debe ser buen ejercicio. Pero yo estoy indignada todavía, a pesar de que me vieron con mucha risa cuando rodé, porque siento que el gobernador todavía se mofa del pueblo, con la amenaza de poner a Wanda Vázquez en la gobernación el viernes”, comentó Soltero. Susan Soltero rueda en El Morro celebrando renuncia de Rosselló También exige renuncia de Wanda Vázquez.

“Wanda Vázquez por una parte ya ha dicho que no quiere ser gobernadora. Perfecto. Pues entonces no aceptes el cargo. Eso es todo, y dejamos de hacer ruido. Pero, como ella todavía no ha dicho eso, vamos a seguir manifestándonos. Y este es mi legado, rodar por El Morro. Y es la forma que puedo convocar a la gente a manifestarse conmigo”, agregó la meteoróloga.

Soltero dijo estar encantada con la gente rodando por El Morro, pero también aseguró tener un mensaje para Rosselló.

“Ricardo (Rosselló) deja de mofarte de la gente, de amenazarnos. Tenemos mucha angustia, por eso necesitamos rodar por El Morro para liberar estrés y manifestarnos de esta manera. Pero también, pon a una persona de altura esta semana para ser gobernador, alguien que no está manchado, salpicado por la corrupción como lo está Wanda Vázquez”, insistió Soltero.

De hecho, la meteoróloga indicó que en la mañana recibió una llamada a su teléfono personal, de “una allegada a Vázquez”, en la que le pidieron que no usara el hashtag #WandaRenuncia, y le tuvo que explicar que “mis convicciones no me permiten dejar de utilizarlo hasta que Wanda diga no voy a aceptar ese cargo”.

Agregó que “me estuvo bien raro que me llamaran a mí, a mi celular privado, a mi casa”, y que “horas después” la Compañía de Parques Nacionales le indicó que no podía manifestarse en la colina. “Si eso fue la gente de Wanda Vázquez, me dice a mí, más aún, con más fuerza, de que no la podemos tener de gobernadora porque la han acusado de cogerla con gente particular”.

“Y yo no tengo agenda, no soy ni chavista, ni socialista. Soy una estadista clara que los Estados Unidos no nos van a dar la estadidad. Y por ende, o sea, que me llamen a mí, me traten de intimidar, porque es una forma de intimidación indirecta. Y yo como periodista, pero ¿en serio?”, condenó Soltero.

Al final, sin embargo, no hubo problemas con los vigilantes, y permitieron sin problemas la protesta, luego de dar unas indicaciones a Soltero y a la gente que la respaldaba, algunos que llegaron desde lugares tan distantes como Santa Isabel.

La meteoróloga insistió en que, aunque sea una manifestación simpática, es también “una protesta bien seria”.

“Hicimos algo histórico. El mundo está bien impresionado con la forma como se manifiesta el puertorriqueño. Cuando me invitan a rodar, pues dije, pues mira, esto puede ser una forma de manifestarme diferente. Y espero que lo corran en todas partes del mundo, para que vean que nosotros dentro de las circunstancias de estrés, sabemos reírnos. Pero el mensaje es serio, es contundente. Y la lucha continúa, hasta que nos pongan un gobernante de altura”, reafirmó Soltero.