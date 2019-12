Tiembla en el sur de Puerto Rico

Un temblor de tierra se registró a las 6:35 de la tarde en el sur de Puerto Rico con una magnitud de 4.8, según informó el Servicio Geológico de Estado Unidos.

En un principio, la agencia científica del gobierno federal habían estimado la intensidad en 5.1.

El epicentro del movimiento telúrico ocurrió a 9 kilómetros [unas 5.6 millas] al sureste de Guánica, en la latitud 17.9 y la longitud 66.8.

(Captura Red Sísmica)

El sismo ocurrió a una profundidad de 10 kilómetros.

Según la Red Sísmica de Puerto Rico, la mayor intensidad fue en Mayagüez.

6:36 PM AST DEC 28

PTWC: An earthquake with a preliminary magnitude of 5.1 near southwestern PR. NO Tsunami threat.

Un terremoto con magnitud preliminar de 5.1 ha cerca del suroeste. NO HAY Peligro de Tsunami.

#prwx #usviwx