Venados invaden a San Lorenzo Por Primerahora.com 07/08/2019 |09:42 a.m.

Dos venados caminan rampantes por la zona de San Lorenzo, lo que ha comenzado a crear curiosidad en las redes sociales.

Pastan entre matas de guineos y panas, así como se enfrentan a perros de la comunidad.

“Sí, tengo conocimiento que hay unos venados sueltos”, afirmó el alcalde José “Joe” Román Abreu, cuando Primera Hora lo abordó sobre la situación.

Sin embargo, el alcalde indicó que no quería hablar de ese tema, pues está concentrado en la demanda que radicó la Junta de Supervisión Fiscal para dejar sin efecto de la Ley 29, la cual elimina la obligación de los ayuntamientos de aportar fondos al Plan de Salud del Gobierno, administrador por la Administración de Servicios de Salud (ASES), así como al Sistema de Retiro del Gobierno, conocido como Pay as You Go.

Personal de la Oficina de Manejo de Emergencias Municipal indicó a este diario que no existe ninguna querella en que se establezca que los venados andan por San Lorenzo.

Los venados no son comunes en Puerto Rico. Estos se alimentan de ramas, hojas, hierbas y otras plantas.