Vivo el espíritu de lucha de los boricuas en la marcha “Somos más” Por Cesiach López Maldonado / Para Primera Hora 07/25/2019 |04:57 p.m.

Al parecer, con la renuncia de Ricardo Rosselló no se apagó el espíritu de lucha de miles de ciudadanos que se lanzaron hoy nuevamente a las calles no solo para celebrar la dimisión, sino para mantener vivo su movimiento por cambiar al País.

Cercanas las 11:00 de la mañana, entre la lluvia y el sol, dio inició la marcha denominada “Somos más”. Esta vez, el ánimo era de total celebración y algarabía y el sabor a victoria cobró protagonismos, esto, luego de 12 días de manifestaciones consecutivas, donde el pueblo puertorriqueño se lanzó a las calles de manera contundente para reclamar la salida del primer mandatario.

“Ricky Rosselló el pueblo te botó”, “Ricky, bandido, estás despedido”, “Ricky arranca pa'l car… te quedaste sin trabajo”, fueron solo algunas de las consignas que se escucharon a través del recorrido de la multitud por la avenida Eleanor Roosevelt hasta llegar al Estadio Hiram Bithorn en la Ciudad Capital.

Como era de esperarse, la clase artística dijo presente en la manifestación que fue convocada por el cantante René Pérez (Residente) y le acompañaron Bad Bunny, Wisin, Nicky Jam, Tommy Torres, Julián Gil, Jorge Pabón “Molusco” y Jaime Mayol, entre otros.

Según había sido la convocatoria de Pérez, esta marcha además de celebrar la salida de Rosselló del poder –primer gobernador en renunciar en la historia moderna del País– también tenía la encomienda de solicitar la auditoría de la deuda del gobierno y la salida de la Junta de Supervisión Fiscal.

No obstante, la petición de un cambio y “caras nuevas” en el gobierno fueron los reclamos más contundentes de Residente, quien fue una de las figuras claves para lograr la movilización de las masas en eventos como la marcha del 17 de julio en el Viejo San Juan y la histórica manifestación en el expreso Las Américas el pasado 22 de julio.

“Es muy importante que estemos conscientes de lo que queremos. Nosotros queremos que haya un cambio. No queremos estos partidos políticos con la misma cosa, con los mismos charlatanes en el gobierno. Queremos caras nuevas con ideas nuevas, eso es lo que está pidiendo Puerto Rico. Pacíficamente lo estamos pidiendo, cambio, necesitamos un cambio”, recalcó Residente, quien también se expresó con relación a la permanencia en el poder de figuras relacionadas a la administración Rosselló.

“La misma gente que está en el gobierno ahora mismo que sabemos que forma parte del mismo circuito de Ricardo Rosselló también se tiene que ir. No queremos a nadie del pasado, queremos gente del ahora, gente nueva”, dijo Pérez.

Cada artista agradeció el esfuerzo de movilización del pueblo, pero hicieron llamados particulares y menciones que caben destacarse.

Tal es el caso del intérprete Bad Bunny, quien no se había pronunciado en mensajes ante el público en las marchas anteriores, pero aprovechó el momento para agradecer el protagonismo que asumió la juventud en la histórica jornada de protestas.

“Algo que me causa mucho, mucho orgullo es que la juventud boricua estaba en la calle. Por mucho tiempo nos han señalado, nos han criticado. Por mucho tiempo se ha dicho que los jóvenes escuchan el trap, el reguetón, que la juventud de Puerto Rico está perdida. Pues déjame decirte que la juventud de Puerto Rico no está perdida, estaba luchando en la calle por el País. La juventud de Puerto Rico está clara de lo que queremos y vamos a trabajar por un futuro mejor”, dijo Benito Antonio Martínez, quien aprovechó para darle la bienvenida a “la generación del Yo no me dejo”.

De igual forma, el cantante Nicky Jam, quien dijo haber sentido impotencia por no poder estar en el País en las manifestaciones previas debido a que se encontraba en una gira en Europa, aseguró sentirse orgulloso de sus compatriotas y les motivó a ir por más.

“Me dio mucha nostalgia de ver a todo Puerto Rico luchando y estoy orgullo de ser puertorriqueño. En 12 días le demostramos al mundo quién es Puerto Rico de verdad y lo que se puede hacer en unión. Así que mi gente seguimos, esto es el principio. Necesitamos un gobierno nuevo, un sistema de educación nuevo porque estos chamaquitos necesitan ver que tienen un destino”, comentó el exponente de música urbana.

Por su parte, el locutor Jorge Pabón “Molusco”, aprovechó el momento para lanzar una advertencia a los políticos.

“Este es el primer paso de decirle a cualquier gobierno, de cualquier color, que los vamos a estar observando y que de hoy en adelante se tienen que regir en base a lo que nosotros queremos. Y, ¿qué queremos? Mejor educación, mejor salud para nuestros viejitos y nuestros niños, y que, si van a venir a gobernar para sus amigos y para ellos enriquecerse, los vamos a votar de aquí”, dijo el influencer.

A su vez, el cantautor Tommy Torres resaltó cómo el movimiento de protesta caló hondo en la clase artística impulsándolos a tomar posturas y ser parte de la historia junto al pueblo.

“Me parece increíble que lo que empezó con cuatro gatos pelú, una cacerola, fue creciendo día a día, despertando la clase artística. Y, nos unimos a ustedes porque esto es un movimiento de ustedes, no de nosotros. Y, hoy por hoy, hay cientos de portadas de periódicos en el mundo entero hablando de Puerto Rico. La gente tiene la boca abierta diciendo '¿cómo esta gente sacó a un gobernador de manera pacífica, en 14 días, con millones de personas en la calle?”, pronunció Torres.

El actor Julián Gil resaltó el apoyo de la diáspora en el reclamo del pueblo.

“Hay mucha gente en la diáspora que no han podido venir a ninguna marcha, pero créanme que cada uno de los puertorriqueños que están fuera de la isla, están haciendo la misma fuerza que ustedes y a esos boricuas vamos a mandarle un aplauso gigante”, solicitó Gil.

Mientras, Wisin destacó que el País se unió sin la sombra de los partidos políticos.

“Creo que aparte del respeto que se merece el boricua, nos hemos olvidado de los colores. Creo que somos boricuas, nuestro color es rojo, azul y blanco. Me siento feliz porque nuevamente el pueblo de Puerto Rico consigue la victoria y sobretodo de una manera pacífica. Sigan hacia adelante, saben que cuentan con nosotros y que Dios los bendiga siempre. Los amamos”, expresó Wisin.

Durante la marcha, el pueblo consignó: “Estamos ‘jaltos’ del sistema… estamos puestos pal problema”, “¿Quién es ese que se escucha?... es un pueblo en pie de lucha”, “Una cosa está bien clara, esta lucha no se acaba”.