LUMA Energy llevará a cabo este viernes trabajos de reemplazo y reparación de líneas eléctricas, remoción de vegetación peligrosa y mejoras dirigidas a aumentar la resiliencia de los postes en diferentes municipios de Puerto Rico.

Reemplazo y reparación de líneas eléctricas

En Patillas, las labores se realizarán en el barrio Cofresí. Mientras, en Yauco, los trabajos se concentrarán en el barrio Duey, sector Sierra Alta La Cuchilla y sector Laureano.

Remoción de vegetación peligrosa

LUMA realizará trabajos para remover vegetación peligrosa en varios puntos de la isla. En Hatillo, las labores están programadas en el barrio Sonadora de Hatillo y el barrio Santiago Vega del pueblo de Camuy. En Cidra, se trabajará en el barrio Arenas, carretera PR-734, sector Hernández. En Bayamón, los trabajos están pautados para la calle Horizonte, en Guaynabo. En San Juan, se realizarán labores en la urbanización Millaville García.

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Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes

En Arecibo, LUMA trabajará en Industrial Zeno Gandía y Víctor Rojas .En Camuy, las labores abarcarán la urbanización El Maestro, calle José Vega en la avenida Los Veteranos, en el barrio Puente; además del barrio Puente, sector Alcantarilla, calle Los Olivos, calle José Vega y Sub 7671 Tech Service.

En Gurabo, los trabajos se llevarán a cabo en la urbanización Jardines de Gurabo. En Las Piedras, LUMA realizará labores en la carretera PR-921, kilómetro 2.0, barrio Tejas, y en Las Garbanzos. En Ponce, los trabajos incluirán los residenciales Ponce Housing y Villa Elena, el barrio Río Chiquito y la carretera PR-504.

Las labores programadas podrían requerir interrupciones temporales del servicio eléctrico en algunas áreas, por lo que se recomienda a los clientes tomar las medidas necesarias y mantenerse atentos a las actualizaciones de LUMA.