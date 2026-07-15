LUMA Energy informó que este miércoles llevará a cabo trabajos de mantenimiento y mejoras en el sistema eléctrico en 14 municipios de Puerto Rico, como parte de sus esfuerzos para fortalecer la red y aumentar la confiabilidad del servicio.

Las labores comprenden el reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos, mantenimiento del sistema soterrado, remoción de vegetación peligrosa, trabajos solicitados por clientes y proyectos para aumentar la resiliencia de los postes.

Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes

Bayamón

  • Barrio Guaraguao
  • Sector Jurutungo
  • PR-830

Guaynabo

  • Calle Málaga, urbanización Torrimar

Humacao

  • Urbanización El Recreo
  • Barriada Azucena
  • Barriada Obrera
  • Barriada PRRA
  • Sector Casco Urbano
  • Sector Caserío Antonio Roig
  • Sector La Rolina
  • Hospital Ryder (Subestación 2685)

Juana Díaz

  • Comunidad Aguilita
  • Sabana Llana

Trujillo Alto

  • Urbanización Parque Montebello

Manatí

  • Barrio Tierras Nuevas

Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos

Caguas

  • Urbanización Bairoa Park
  • Calle E. Vidal y Ríos
  • Calle José M. Solís
  • Calle Celestino Solá
  • Parque del Condado
  • Calle Antonio Rojas
  • Calle Vicente Muñoz

Canóvanas

  • Urbanización Colobos Park
  • Calle Almendro

Guayama

  • Urbanización Monte Real

Reparación y mantenimiento del sistema soterrado

Carolina

  • Vía 19
  • Vía 20
  • Vía Donatella
  • Urbanización Villa Fontana

Trabajos solicitados por clientes

Bayamón

  • Calles 3, 4, García y Esteban Padilla
  • Urbanización Santa Cruz

Coamo

  • Cementerio Santa Catalina 1
  • Cementerio Santa Catalina 2
  • Condominio San Ildefonso
  • Escuela Manuel Candanedo
  • Sector Cilantro
  • Sector El Mirador
  • Sector Meléndez
  • Sector Rincón
  • Sector Sierrita
  • Urbanización Bella Vista
  • Urbanización Colinas de Santa Joaquina
  • Urbanización Estancias de Coamo
  • Urbanización Extensión Jardines de Coamo
  • Urbanización Hacienda de Montemar
  • Urbanización Hacienda Monte Rey
  • Urbanización Jardines de Coamo
  • Urbanización Monte Almácigo
  • Urbanización Reparto del Carmen
  • Urbanización Town House
  • Urbanización Valle Abajo
  • Urbanización Valle Arriba
  • Urbanización Villa Santa Catalina
  • Urbanización Villa Tropical
  • Plaza Oasis
  • Barrio Balcanes

San Juan

  • Calle O’Neill, Hato Rey

Remoción de vegetación peligrosa

Maunabo

  • Barrio Quebrada Arenas
  • Barrio Pueblito

San Juan

  • Urbanización Villas de Cupey
  • Calle Menfias

Utuado

  • Sector Cercadillo
  • Sector Don Alonso Motor
  • Sector El Motor

LUMA recomendó a los residentes de estas áreas estar atentos a cualquier actualización sobre los trabajos programados, ya que durante las labores podrían registrarse interrupciones temporeras del servicio eléctrico. Asimismo, recordó que el calendario de mantenimiento puede cambiar dependiendo de las condiciones del tiempo o de necesidades operacionales de la red eléctrica.