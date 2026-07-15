14 municipios tendrían interrupciones de luz por trabajos de LUMA
Mira la lista de los pueblos impactados este miércoles.
PUBLICIDAD
LUMA Energy informó que este miércoles llevará a cabo trabajos de mantenimiento y mejoras en el sistema eléctrico en 14 municipios de Puerto Rico, como parte de sus esfuerzos para fortalecer la red y aumentar la confiabilidad del servicio.
Las labores comprenden el reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos, mantenimiento del sistema soterrado, remoción de vegetación peligrosa, trabajos solicitados por clientes y proyectos para aumentar la resiliencia de los postes.
Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes
Bayamón
- Barrio Guaraguao
- Sector Jurutungo
- PR-830
Guaynabo
- Calle Málaga, urbanización Torrimar
Humacao
- Urbanización El Recreo
- Barriada Azucena
- Barriada Obrera
- Barriada PRRA
- Sector Casco Urbano
- Sector Caserío Antonio Roig
- Sector La Rolina
- Hospital Ryder (Subestación 2685)
Juana Díaz
- Comunidad Aguilita
- Sabana Llana
Trujillo Alto
- Urbanización Parque Montebello
Manatí
- Barrio Tierras Nuevas
Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos
Caguas
- Urbanización Bairoa Park
- Calle E. Vidal y Ríos
- Calle José M. Solís
- Calle Celestino Solá
- Parque del Condado
- Calle Antonio Rojas
- Calle Vicente Muñoz
Canóvanas
- Urbanización Colobos Park
- Calle Almendro
Guayama
- Urbanización Monte Real
Reparación y mantenimiento del sistema soterrado
Carolina
- Vía 19
- Vía 20
- Vía Donatella
- Urbanización Villa Fontana
Trabajos solicitados por clientes
Bayamón
- Calles 3, 4, García y Esteban Padilla
- Urbanización Santa Cruz
Coamo
- Cementerio Santa Catalina 1
- Cementerio Santa Catalina 2
- Condominio San Ildefonso
- Escuela Manuel Candanedo
- Sector Cilantro
- Sector El Mirador
- Sector Meléndez
- Sector Rincón
- Sector Sierrita
- Urbanización Bella Vista
- Urbanización Colinas de Santa Joaquina
- Urbanización Estancias de Coamo
- Urbanización Extensión Jardines de Coamo
- Urbanización Hacienda de Montemar
- Urbanización Hacienda Monte Rey
- Urbanización Jardines de Coamo
- Urbanización Monte Almácigo
- Urbanización Reparto del Carmen
- Urbanización Town House
- Urbanización Valle Abajo
- Urbanización Valle Arriba
- Urbanización Villa Santa Catalina
- Urbanización Villa Tropical
- Plaza Oasis
- Barrio Balcanes
San Juan
- Calle O’Neill, Hato Rey
Remoción de vegetación peligrosa
Maunabo
- Barrio Quebrada Arenas
- Barrio Pueblito
San Juan
- Urbanización Villas de Cupey
- Calle Menfias
Utuado
- Sector Cercadillo
- Sector Don Alonso Motor
- Sector El Motor
LUMA recomendó a los residentes de estas áreas estar atentos a cualquier actualización sobre los trabajos programados, ya que durante las labores podrían registrarse interrupciones temporeras del servicio eléctrico. Asimismo, recordó que el calendario de mantenimiento puede cambiar dependiendo de las condiciones del tiempo o de necesidades operacionales de la red eléctrica.