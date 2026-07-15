LUMA Energy informó que este miércoles llevará a cabo trabajos de mantenimiento y mejoras en el sistema eléctrico en 14 municipios de Puerto Rico, como parte de sus esfuerzos para fortalecer la red y aumentar la confiabilidad del servicio.

Las labores comprenden el reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos, mantenimiento del sistema soterrado, remoción de vegetación peligrosa, trabajos solicitados por clientes y proyectos para aumentar la resiliencia de los postes.

Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes

Bayamón

Barrio Guaraguao

Sector Jurutungo

PR-830

Guaynabo

Calle Málaga, urbanización Torrimar

Humacao

Urbanización El Recreo

Barriada Azucena

Barriada Obrera

Barriada PRRA

Sector Casco Urbano

Sector Caserío Antonio Roig

Sector La Rolina

Hospital Ryder (Subestación 2685)

Juana Díaz

Comunidad Aguilita

Sabana Llana

Trujillo Alto

Urbanización Parque Montebello

Manatí

Barrio Tierras Nuevas

Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos

Caguas

Urbanización Bairoa Park

Calle E. Vidal y Ríos

Calle José M. Solís

Calle Celestino Solá

Parque del Condado

Calle Antonio Rojas

Calle Vicente Muñoz

Canóvanas

Urbanización Colobos Park

Calle Almendro

Guayama

Urbanización Monte Real

Reparación y mantenimiento del sistema soterrado

Carolina

Vía 19

Vía 20

Vía Donatella

Urbanización Villa Fontana

Trabajos solicitados por clientes

Bayamón

Calles 3, 4, García y Esteban Padilla

Urbanización Santa Cruz

Coamo

Cementerio Santa Catalina 1

Cementerio Santa Catalina 2

Condominio San Ildefonso

Escuela Manuel Candanedo

Sector Cilantro

Sector El Mirador

Sector Meléndez

Sector Rincón

Sector Sierrita

Urbanización Bella Vista

Urbanización Colinas de Santa Joaquina

Urbanización Estancias de Coamo

Urbanización Extensión Jardines de Coamo

Urbanización Hacienda de Montemar

Urbanización Hacienda Monte Rey

Urbanización Jardines de Coamo

Urbanización Monte Almácigo

Urbanización Reparto del Carmen

Urbanización Town House

Urbanización Valle Abajo

Urbanización Valle Arriba

Urbanización Villa Santa Catalina

Urbanización Villa Tropical

Plaza Oasis

Barrio Balcanes

San Juan

Calle O’Neill, Hato Rey

Remoción de vegetación peligrosa

Maunabo

Barrio Quebrada Arenas

Barrio Pueblito

San Juan

Urbanización Villas de Cupey

Calle Menfias

Utuado

Sector Cercadillo

Sector Don Alonso Motor

Sector El Motor

LUMA recomendó a los residentes de estas áreas estar atentos a cualquier actualización sobre los trabajos programados, ya que durante las labores podrían registrarse interrupciones temporeras del servicio eléctrico. Asimismo, recordó que el calendario de mantenimiento puede cambiar dependiendo de las condiciones del tiempo o de necesidades operacionales de la red eléctrica.