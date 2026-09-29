LUMA Energy realizará trabajos de mantenimiento, reparación y mejoras a la infraestructura eléctrica en varios municipios de Puerto Rico, como parte de labores dirigidas a reforzar la red y atender distintos componentes del sistema.

Entre los trabajos programados se encuentran mejoras para aumentar la resiliencia de los postes, instalación de equipos automatizados, remoción de vegetación peligrosa, mantenimiento de sistemas soterrados y reparación o reemplazo de líneas eléctricas y equipos.

Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes

En Aguadilla, las labores se llevarán a cabo en la calle Fermín Miranda, urbanización El Prado.

En Arecibo, los trabajos abarcarán Víctor Rojas 1 y Víctor Rojas 2, Villa Los Santos y la Universidad de Puerto Rico en Arecibo (UPRA).

PUBLICIDAD

En Bayamón, se realizarán labores en la urbanización Extensión Foret Hills, calle Genoveva; urbanización Villas de Buena Vista; urbanización Montelago Estates; barrio La Rosa; urbanización Vistas del Bosque; urbanización Las Quintas; Reparto Rosario y barrio Buena Vista.

Mientras, en Gurabo, los trabajos se efectuarán en la carretera 181, kilómetro 1.3, interior del sector Los Alemanes, barrio Masas I.

Instalarán equipos automatizados en Hatillo

LUMA también contempla la instalación de aparatos automatizados en diferentes comunidades de Hatillo.

Las labores incluyen áreas de la barriada Clan, el centro comercial Plaza Hatillo, los residenciales Agustín Ruiz Miranda y Oscar Colón Delgado, sector Casco Urbano, urbanización Brisas de Hatillo, urbanización Estancias de Hatillo, urbanización Extensión San Ramón, urbanización Mar Azul, urbanización San Ramón y urbanización Villa del Carmen.

Removerán vegetación peligrosa

La remoción de vegetación que representa un riesgo para la infraestructura eléctrica se realizará en varios municipios.

En Florida, los trabajos serán en el barrio La Ceiba, carretera 631, kilómetro 2.

En Cidra, las labores se realizarán en la urbanización Sabanera.

En Carolina, LUMA trabajará en Barraza, los barrios de Barraza, Carruzo, Cedros, Santa Cruz, Sabana y Canovanillas.

En Ponce, la remoción de vegetación abarcará sectores de la carretera PR-123, barrio Magueyes, Camino Viejo, Tierras Buenas, Granada Hill, Corral Viejo y Pastillo.

En Yauco, las labores se extenderán por la barriada Arturo Lluberas, Hotel Cafetal, Las Pelas, sector La Palmita, sector Loma de Viento, sector Río Cañas, urbanización Alturas del Cafetal, urbanización Monte Verde, urbanización Villas del Cafetal, urbanización Villas del Cafetal 2, barrio Susúa Alta, sector Las Pelas, urbanización Esmerald View y barrio Susúa Baja, incluyendo la barriada Lluberas.

PUBLICIDAD

Trabajos en sistema soterrado

En Bayamón, se realizarán trabajos de reparación y mantenimiento del sistema soterrado en la calle 20 de la urbanización Sans Souci.

En San Juan, LUMA realizará trabajos de conexión y desconexión de un cliente soterrado en el área de Royal Motors y en las líneas de alumbrado del centro comercial El Escorial.

Repararán y reemplazarán líneas y equipos

En Guayama, se realizarán trabajos de reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos en comunidades y sectores de Aguas Limpias, Las Villas, Palma Sola, Los C, Planta 1 del barrio Aguas Limpias, Afeitos, Guamaní, Los Barros, sector Las Cuevas, barrio Carite, sector Chino, Villas de Carite, Villa Serena y otras áreas de la zona.

En Las Piedras, las labores abarcarán el barrio Arenas, urbanización Doralinda, Bellas Piedras Apartments, urbanización Mansiones de Las Piedras, urbanización Portales de Las Piedras, urbanización Valle Piedra, urbanización Palma Royal, urbanización Estancia de Las Piedras y urbanización Camino Sereno.

Mientras, en San Juan, los trabajos se llevarán a cabo en la calle Constancia y la calle Corcega, en Puerto Nuevo.

Además, en Cataño, se realizará un trabajo requerido por un cliente en la calle 3 de Las Vegas.

LUMA Energy exhorta a los residentes y conductores de las zonas donde se desarrollen estas labores a tomar las debidas precauciones y estar atentos a posibles cambios en el tránsito o interrupciones relacionadas con los trabajos.