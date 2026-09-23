La empresa LUMA Energy realizará este miércoles, 23 de septiembre, trabajos de mantenimiento, reparación y modernización de la infraestructura eléctrica en distintos sectores de Puerto Rico.

Las labores programadas incluyen remoción de vegetación peligrosa, restauración y modernización de subestaciones, reemplazo y mantenimiento del sistema soterrado, así como trabajos para aumentar la resiliencia de los postes y reparaciones de líneas eléctricas y equipos.

Estos son los municipios y sectores incluidos en el itinerario de trabajos:

Remoción de vegetación peligrosa

Aguas Buenas: barrio Mula, sector Rosario.

Fajardo: urbanización Alambra y calle Progreso, en el pueblo.

San Juan: calle San Guillermo, en la urbanización San Ignacio.

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Restauración y modernización de subestaciones

Moca: sector Casco Urbano, sector Ferrer, sector García, sector La Retama, sector La Sierra, sector Villa Mercedes, urbanización Jardines de la Sierra, sector Acevedo, sector Capiro, sector Cordero, sector Pablo López, sector Pedro López, sector Plan Bonito, comunidad Sabana, residencial La Cruz, sector Jiménez, urbanización Deloamit, urbanización La Monserrate, urbanización Las Palmas, urbanización Villa Soto, comunidad Palmar, sector Correa, sector Los Torres, urbanización Villa Cordero, Condominio Moca Housing, zona industrial, parcelas Acevedo, residencial Doctor José N. Gándara y urbanización Los Robles.

Trabajos requeridos por clientes

San Juan: urbanización Carmen Hills, carretera PR-1.

Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes

Aibonito: carretera PR-173, barrio La Plata; Condominio Brisas del Mar Elderly; sector Los Muros; barrio La Plata, sector Escuela; barrio Salto Salida; barrio La Plata, sector Joya Oscura; sector Fraternidad; sector Nagüita y sector Almodadero.

Gurabo: carretera PR-181, kilómetro 20.4, barrio Celada, sector El Corchón.

Santa Isabel: sector Canta Sapo, en el barrio Peñuelas; comunidad Esmeralda; parcelas Nuevas Peñuelas y parcelas Viejas Peñuelas.

San Sebastián: barrio Juncal, carretera PR-111; urbanización Santa Teresita, avenida Las Dalias; calles Flor de Maga, Alelí y Los Tulipanes.

Reemplazo y mantenimiento del sistema soterrado

Carolina: calles Vía 14, 19, 20, 31 y 68, en la urbanización Villa Fontana.

Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos

Isabela: Villa Mizei, calle del Tamarindo y sector 26, en el barrio Jobos.

Guaynabo: urbanización Alturas de Torrimar, The Fall Town House, Villa de los Filtros, Condominio Lincoln Park, condominios La Cima de Torrimar, Altavista I y II, Torre de San Miguel, Plaza del Prado, Vista de la Colina, urbanización El Prado, Valles de Torrimar, urbanización Torrimar y Garden Hill Estates.

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Guayama: barrio Jobos, urbanización Haciendas de Guamaní y pozo de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) en Haciendas de Guamaní.

Santa Isabel: bomba Central Cortada #2.

San Germán: residenciales públicos Las Lomas, El Recreo y Manuel F. Rossy; urbanizaciones Las Palmas, Arquelio Torres, El Convento, Porta Coeli, San Antonio, Santa Ana y Villa Borinquen; comunidad Camino Mérito; edificio Rosado; sector Flor; urbanización Paseos del Valle; Torre Médica Concepción 1 y 2; y barrio Minillas, en Sabana Grande, incluyendo el cuartel y hospital ubicados en la carretera PR-102.

Utuado: Las Palmas, camino Candito Sala, camino Bruno Ramos y Paso Palmas.

Yauco: urbanización El Cafetal, calle 8.