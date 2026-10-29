LUMA Energy realizará trabajos de mantenimiento, reparación y modernización de la red eléctrica este jueves en varios pueblos de Puerto Rico.

Las labores incluyen remoción de vegetación peligrosa, reparaciones al sistema soterrado, mejoras a subestaciones, reemplazo de líneas y equipos eléctricos, y trabajos para aumentar la resiliencia de los postes.

Algunas de estas labores podrían requerir interrupciones programadas del servicio eléctrico. Otras se realizarán sin afectar el suministro de energía.

Aibonito

Comercio Panoramic Liquor Store.

Caguas

Reparación y mantenimiento del sistema soterrado: Calles 1, 38, 36 y 32, en la urbanización Alturas de Villa del Rey.

Calles 1, 38, 36 y 32, en la urbanización Alturas de Villa del Rey. Trabajos en postes: Villa Borinquen y calle Guanina, en la carretera PR-183, kilómetro 1.2.

Villa Borinquen y calle Guanina, en la carretera PR-183, kilómetro 1.2. Labores en subestaciones: Condominio Jardines del Condado Moderno; Escuela Libre de Música; antigua planta de tratamiento; parque industrial Caguax; residencial Juan Jiménez García; urbanizaciones Caguas Norte, Condado Moderno, Condado Viejo, José M. Delgado, Plá, Quiñones, Villa Criolla, Villa María, extensión Caguax, Santa Elvira, Caguax, Caribe Gardens, Santa Cecilia, Villa Guadalupe, Villa Las Mercedes y Villa Victoria. También se realizarán trabajos en la Escuela Abelardo Díaz Morales, el sector industrial Plácido González, la Escuela Vidal Serrano, la Universidad del Turabo, recinto de Caguas, el sector Mano Manca y el cementerio Monte Calvario.

Carolina

Conexión y desconexión de clientes con servicio soterrado: Edificio Comercial Narváez, condominio Condesa del Mar, Wanda Montes Salón, Cardio Health, en la avenida Isla Verde, esquina calle Júpiter, y las calles José de Diego y Narciso Front, en el casco urbano.

Cidra

Remoción de vegetación: Barrio Bayamón, sector Paolo y sector Las Cruces.

Dorado

Remoción de vegetación: PR-694, intersección con la PR-6659, en el barrio Maguayo; sector Luisa López; PR-659; Alturas del Plata; urbanización Bosque Dorado y sector Santa Rosa.

Fajardo

Remoción de vegetación: Urbanizaciones Fajardo Gardens y extensión Fajardo Gardens, carretera PR-194, urbanización Veve Calzada, condominio La Loma, JF Montalvo, oficina del DEA y negocio Los Paraos.

Guayama

Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos: Barrio Jobos, urbanización Haciendas de Guamaní y pozo de la AAA en Hacienda Guamaní.

Guayanilla

Remoción de vegetación: Barrio Macaná, sectores Lugaro, Botica, Los Velázquez y Santones, así como el tramo Macaná-Cotuí.

Guaynabo

Remoción de vegetación: Parkville Norte, Parkville Sur, Mayorga y San Ramón.

Gurabo

Trabajos en postes: Carreteras PR-941 y PR-942, en el barrio Jaguas, y sectores Los Paganes, Las Flores, Los Márquez, La Agrícola, Los González, Los Cosme, Los Llinás, Los Pérez y calle Las Vistas.

Río Grande

Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos: Urbanización Río Grande Estates, calles 9A, 8, 12, 19A, 19, 20, 20A y 22, y avenida B.

San Juan

Conexión y desconexión de clientes con servicio soterrado: Hotel Condado Plaza, condominios Miami y Valencia, en la avenida Ashford, en Condado.

Hotel Condado Plaza, condominios Miami y Valencia, en la avenida Ashford, en Condado. Remoción de vegetación: Calles Tulipán, Lilas, Crisantemo, Geranio y Playera, en la urbanización San Francisco; calles 31 y 35 SO, en la urbanización Las Lomas.

Santa Isabel

Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos: Barrio Jauca, carretera PR-1.

Utuado

Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos: Las Palmas y camino Candito Salva, Paso Palma.

Vega Alta