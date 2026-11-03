La empresa LUMA Energy realizará este martes trabajos de mantenimiento, reparación y modernización de la infraestructura eléctrica en 16 municipios de Puerto Rico.

Las labores incluyen trabajos para aumentar la resiliencia de los postes, nueva construcción, reparación del sistema soterrado, remoción de vegetación peligrosa y mejoras a subestaciones y líneas eléctricas.

Según el itinerario divulgado por la empresa, estas son las comunidades y zonas donde se llevarán a cabo los trabajos:

Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes

Aguadilla: carretera PR-2, kilómetro 122.5, interior del barrio Caimital Alto; Villa Avelina; Rooms To Go; Imperial Brides; Coffee Masters y Funeraria Hernández Rivera.

carretera PR-2, kilómetro 122.5, interior del barrio Caimital Alto; Villa Avelina; Rooms To Go; Imperial Brides; Coffee Masters y Funeraria Hernández Rivera. Naranjito: barrio Cedro Abajo, sector Higüillales.

barrio Cedro Abajo, sector Higüillales. Aibonito: calles Palestina y Emaús, en la barriada San Luis.

calles Palestina y Emaús, en la barriada San Luis. Caguas: urbanización Idamaris Gardens, calles Carlos M. Medina, Angelino Fuentes, William Santiago y Juan M. Morales; urbanización Villa Borinquen, calle Yáquez J-27.

urbanización Idamaris Gardens, calles Carlos M. Medina, Angelino Fuentes, William Santiago y Juan M. Morales; urbanización Villa Borinquen, calle Yáquez J-27. Gurabo: carretera 941, kilómetro 11.3, calle Hacienda El Piñón.

carretera 941, kilómetro 11.3, calle Hacienda El Piñón. Maricao: carretera 366, barrio Indiera Fría.

carretera 366, barrio Indiera Fría. Río Grande: barrio Las Tres T; carretera 3, R967, kilómetro 1.5, interior; urbanización Río Grande Estates, calle 9, avenida de la Monarquía y calles 31, 32 y 33; urbanización Río Grande Estates III.

barrio Las Tres T; carretera 3, R967, kilómetro 1.5, interior; urbanización Río Grande Estates, calle 9, avenida de la Monarquía y calles 31, 32 y 33; urbanización Río Grande Estates III. Sabana Grande: Cementerio Municipal Masónico; escuelas José A. Castillo, José R. Gaztambide y Rosendo Matienzo Cintrón; residencial José Castillo Mercado; sector La Máquina; urbanizaciones Alturas de San José, Estancias de San Andrés, Estancias de Villa Alba, Extensión Jardines de Villa Alba, Extensión San José 1, 2 y 3, La Alborada, Praderas del Río Flores, Residencial Sabana, San Antonio, San Isidro, San José, Santa Ana, Santa Elena y Villa Flores.

Nueva construcción

Florida: casco urbano del pueblo de Florida; urbanización Estancias de Arroyo; parcelas Arroyo; urbanización Las Flores; parcelas Yanes, primera, segunda y tercera sección; sector La Ceiba, en Florida Adentro; parcelas Selgas, sector La Charca; Estancias de Ceiba y Reparto La Ceiba.

Trabajos solicitados por clientes

Bayamón: lotes 6, 7 y 8 de la urbanización Dorado Country States.

Reparación y mantenimiento del sistema soterrado

Bayamón: calles Licenciado Juan Nevárez Santiago y número 33, en la urbanización Caparra.

Remoción de vegetación peligrosa

Barranquitas: carretera 152, kilómetro 2.6, interior del barrio Quebradillas.

carretera 152, kilómetro 2.6, interior del barrio Quebradillas. Bayamón: condominio Park East, sector El Volcán.

condominio Park East, sector El Volcán. Patillas: barrio Real, sector Mulas.

barrio Real, sector Mulas. Ponce: sector Corral Viejo.

Reparación de puntos calientes

San Juan: urbanizaciones Alturas de San Patricio, Summit Hills, Caparra Terrace, Caparra Heights, Puerto Nuevo, Golden Gate, San Patricio, Caparra Hills, Los Caobos y Parkside; comunidad International Chemtex; escuelas Rafael Hernández Marín, Gabriela Mistral, República de El Salvador y Eugenio María de Hostos; Colegio Santa María; gasolinera Puma; Computer House; estacionamiento; EWCO Electromecánica-Mecánica; La Lucense Bakery; Los Pioneros; PISC; School & Office Supplies; Turbo Center; parque pasivo de Golden Gate; San Patricio Forest; Pompis Store; Instituto del Dengue; Army Reserve Center; estación de Bomberos de San Juan; condominios Meadows Towers y Parkside.

Restauración y modernización de subestaciones

Peñuelas: sectores Ceboruco y Pueblito; comunidad Tallaboa; sector El Boquete; urbanizaciones El Peñón, Mansiones de Puerto Galexda y Vista Bahía; cárcel Las Cucharas.

Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos

Aibonito: barriada San Luis y calle Palestina.

barriada San Luis y calle Palestina. Guayama: sectores Villoda, Algarrobo y Vietnam, en el barrio Corazón; barrio Machete.

LUMA recomienda a los clientes mantenerse atentos a las actualizaciones relacionadas con los trabajos y posibles interrupciones del servicio eléctrico.