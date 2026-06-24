21 pueblos pudieran tener interrupciones de luz por trabajos de LUMA
Las labores incluyen mejoras en líneas eléctricas, reemplazo de equipos, instalación de tecnología y remoción de vegetación.
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LUMA Energy informó que este miércoles se realizarán trabajos programados en distintos puntos de la Isla como parte de labores de mantenimiento, reemplazo de equipos y mejoras a la red eléctrica.
La empresa reiteró que estas intervenciones buscan fortalecer la confiabilidad del sistema, aunque podrían generar interrupciones temporales en el servicio.
A continuación, el detalle completo de los trabajos anunciados:
Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes
- San Sebastián – Barrio Planas, Aibonito Barrio Robles y Barrio Galateo Alto, Sector Korea
- Barranquitas – Quebrada Grande, carretera 156
- Guaynabo – Calle Málaga, urbanización Torrimar
- Cayey – Urbanización Chalets de San Martín, condominio Chalets de San Martín, calle César Concepción
- Juncos – PR-185, kilómetro 19.8 interior, Parcelas Las Piñas
- Yabucoa – Barrio Camino Nuevo, carretera 3, ramal 901, kilómetro 9
- Humacao – Barrio Buena Vista, Sector Mangoal
- Cabo Rojo – Barrio Llanos Tuna, carretera 312, camino Los Vargas; Barrio El Combate
- Lares – Barrio Palmar, Sector Las Minas
- Ponce – Barrio Magueyes, Reparto del Valle, Reparto Lomas del Sol, Camino Viejo, Lomas del Sol 2, José McDonald, Los Pinos, Claralugo de Cendra, Dr. José Celso Barbosa, avenidas Ana María O’Neill, Santiago Andrade, Juan XIII, Rochdale, calles Cándido Fernández, Marina, Calle A y Parcelas Nuevas Magueyes
- Bayamón – Calles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8; Sector La Morenita, Barrio Guaraguao, carretera 174
- Jayuya – Carretera 141, kilómetro 13.7 interior, Barrio Mameyes
- Yauco – Sector La Machina, Sector Vega Linda, urbanización Extensión Guaydía, urbanización Extensión Santa Elena 1 y 2, urbanización Guaydía, urbanización San Augusto, urbanización Santa Elena, urbanización Santa María, escuela Quebradas, Parcelas Quebradas, Sector El Manantial, Sector El Sapo, Sector Guardarraya y Sector La Capital
Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos
- Hatillo – Cuesta del Guama hasta un poco más arriba de Selectos
- Coamo – Barrio Las Flores de Coamo
- Cabo Rojo – Urbanización Mansiones de la 100
- Trujillo Alto – Colinas de Fair View, Rincón Español, antigua vía Camino Los Aquinos, calles Amapola y Margarita
- Guánica – Comunidad Ciénaga, Sector Encenada, carretera 116 esquina 25 de Julio; avenida Esperanza Idrac
Trabajos solicitados por clientes
- Cataño – Avenida Las Nereidas, Frente Marítimo, Terminal de lanchas, terminal de carros públicos y comercios
- San Juan – Calle O’Neill, Hato Rey
Nueva construcción
- Guaynabo – Urbanización Monte Azul
- San Juan – Calle Norsagaray, edificios 250, 252 y 254; Calle de San Justo, edificio 59
Instalación de aparatos automatizados
- Vega Alta – Plaza de Recreo, Pueblo, Sector Corea, Barriada Manantial
Remoción de vegetación peligrosa
- Guaynabo – Calle Flamboyán, Los Peña, carretera 835, Barrio Mamey
LUMA recordó que este tipo de trabajos son necesarios para mejorar la estabilidad de la red eléctrica y exhortó a los clientes a mantenerse atentos a los avisos oficiales sobre posibles interrupciones en el servicio.