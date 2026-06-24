LUMA Energy informó que este miércoles se realizarán trabajos programados en distintos puntos de la Isla como parte de labores de mantenimiento, reemplazo de equipos y mejoras a la red eléctrica.

La empresa reiteró que estas intervenciones buscan fortalecer la confiabilidad del sistema, aunque podrían generar interrupciones temporales en el servicio.

A continuación, el detalle completo de los trabajos anunciados:

Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes

San Sebastián – Barrio Planas, Aibonito Barrio Robles y Barrio Galateo Alto, Sector Korea

Barranquitas – Quebrada Grande, carretera 156

Guaynabo – Calle Málaga, urbanización Torrimar

Cayey – Urbanización Chalets de San Martín, condominio Chalets de San Martín, calle César Concepción

Juncos – PR-185, kilómetro 19.8 interior, Parcelas Las Piñas

Yabucoa – Barrio Camino Nuevo, carretera 3, ramal 901, kilómetro 9

Humacao – Barrio Buena Vista, Sector Mangoal

Cabo Rojo – Barrio Llanos Tuna, carretera 312, camino Los Vargas; Barrio El Combate

Lares – Barrio Palmar, Sector Las Minas

Ponce – Barrio Magueyes, Reparto del Valle, Reparto Lomas del Sol, Camino Viejo, Lomas del Sol 2, José McDonald, Los Pinos, Claralugo de Cendra, Dr. José Celso Barbosa, avenidas Ana María O’Neill, Santiago Andrade, Juan XIII, Rochdale, calles Cándido Fernández, Marina, Calle A y Parcelas Nuevas Magueyes

Bayamón – Calles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8; Sector La Morenita, Barrio Guaraguao, carretera 174

Jayuya – Carretera 141, kilómetro 13.7 interior, Barrio Mameyes

Yauco – Sector La Machina, Sector Vega Linda, urbanización Extensión Guaydía, urbanización Extensión Santa Elena 1 y 2, urbanización Guaydía, urbanización San Augusto, urbanización Santa Elena, urbanización Santa María, escuela Quebradas, Parcelas Quebradas, Sector El Manantial, Sector El Sapo, Sector Guardarraya y Sector La Capital

Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos

Hatillo – Cuesta del Guama hasta un poco más arriba de Selectos

Coamo – Barrio Las Flores de Coamo

Cabo Rojo – Urbanización Mansiones de la 100

Trujillo Alto – Colinas de Fair View, Rincón Español, antigua vía Camino Los Aquinos, calles Amapola y Margarita

Guánica – Comunidad Ciénaga, Sector Encenada, carretera 116 esquina 25 de Julio; avenida Esperanza Idrac

Trabajos solicitados por clientes

Cataño – Avenida Las Nereidas, Frente Marítimo, Terminal de lanchas, terminal de carros públicos y comercios

San Juan – Calle O’Neill, Hato Rey

Nueva construcción

Guaynabo – Urbanización Monte Azul

San Juan – Calle Norsagaray, edificios 250, 252 y 254; Calle de San Justo, edificio 59

Instalación de aparatos automatizados

Vega Alta – Plaza de Recreo, Pueblo, Sector Corea, Barriada Manantial

Remoción de vegetación peligrosa

Guaynabo – Calle Flamboyán, Los Peña, carretera 835, Barrio Mamey

LUMA recordó que este tipo de trabajos son necesarios para mejorar la estabilidad de la red eléctrica y exhortó a los clientes a mantenerse atentos a los avisos oficiales sobre posibles interrupciones en el servicio.