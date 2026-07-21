LUMA Energy informó que este martes llevará a cabo trabajos programados de mantenimiento, modernización y mejoras en la red eléctrica en 21 municipios de Puerto Rico como parte de su plan de reconstrucción y fortalecimiento del sistema.

Las labores incluyen el reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos, el aumento de la resiliencia de los postes, la remoción de vegetación peligrosa, el mantenimiento del sistema soterrado, la instalación de aparatos automatizados, la modernización de subestaciones, nuevas construcciones y trabajos requeridos por clientes.

Los municipios con trabajos programados son Aguas Buenas, Arecibo, Bayamón, Cabo Rojo, Camuy, Carolina, Dorado, Guayanilla, Guaynabo, Hormigueros, Humacao, Juncos, Las Piedras, Naranjito, Patillas, Ponce, Río Grande, Salinas, San Juan, Trujillo Alto y Villalba.

PUBLICIDAD

A continuación, las zonas donde LUMA anunció labores:

Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos

Camuy: PR-485, barrio Membrillo , sector Villa Pesquera y Bajuras.

PR-485, , y Bajuras. Naranjito: Lomas García y Cuchillas Pacheco.

Lomas García y Cuchillas Pacheco. Patillas: barrios Cacao Alto, Jagual, La Mula, Quebrada Arriba y Miraflores.

Guayanilla: barrio Indios y sector La Uva.

y Villalba: barrios Caonillas y Palma Sola.

Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes

Bayamón: PR-830, barrio Guaraguao , sector Jurutungo ; carretera 812, kilómetro 4.8, barrio Dajaos , sector El Chícharo ; carretera 829, barrio Santa Olaya.

PR-830, , ; carretera 812, kilómetro 4.8, , ; carretera 829, Juncos: urbanización Diamaris I, calles Alelí, Genario, Begonia, Jacinto y calle 3.

urbanización Diamaris I, calles Alelí, Genario, Begonia, Jacinto y calle 3. Las Piedras: urbanización Valle Piedra, D22, calle Eugenio López 205.

urbanización Valle Piedra, D22, calle Eugenio López 205. Salinas: barrio Coco Nuevo , calles JF Kennedy y Santiago Iglesias Pantín; barrio Coco Viejo Fino , sector El Túnel y Los Quince.

, calles JF Kennedy y Santiago Iglesias Pantín; , y Los Quince. Humacao: barrio Pasto Viejo y Parcelas Bajandas.

y Parcelas Bajandas. Cabo Rojo: PR-101, kilómetro 16.8 interior y urbanización Villa Chica, calle B.

PR-101, kilómetro 16.8 interior y urbanización Villa Chica, calle B. Ponce: urbanización Las Delicias.

urbanización Las Delicias. Guaynabo: urbanización Villas Prado Alto.

urbanización Villas Prado Alto. Trujillo Alto: urbanización Fair View, 791 calle Pedro Margarita.

Trabajos requeridos por clientes

Arecibo: carretera PR-2, San Daniel y calle San Jorge.

carretera PR-2, San Daniel y calle San Jorge. Hormigueros: urbanización Haciendas Constancia.

Remoción de vegetación peligrosa

Bayamón: urbanización Country Estates.

Reparación y mantenimiento del sistema soterrado

Dorado: calles Jorge Cruz Almizquita, San Francisco, Méndez Vigo, Norte y Extensión Sur, en el casco urbano de Dorado Pueblo.

calles Jorge Cruz Almizquita, San Francisco, Méndez Vigo, Norte y Extensión Sur, en el casco urbano de Dorado Pueblo. Ponce: Walgreens y estación Mobil Gas Station, en Coto Laurel.

Walgreens y estación Mobil Gas Station, en Coto Laurel. San Juan: condominios Condado Princess y Solimar, en la calle Washington esquina Convivencia, en Condado.

Instalación de aparatos automatizados

Arecibo: barrio Río Arriba, sectores El Jobo y Santa Rosa.

Modernización y restauración de subestaciones

En Aguas Buenas, los trabajos impactarán los siguientes lugares:

Sectores: Camino Nuevo, El Perico, La Brusca, Los Fontánez, Bruno Rosa, Campo Alto 1, Casco Urbano, El Coco, El Rodeo, Félix Pérez, Jagüeyes Abajo, La Marquesa, Las Villas, Los Cursillos, Los Robles, Pajillas, Quintas de Jagüeyes, Ramón Ocasio, Rincón, La Mesa, Los Rosario, La Charca, Loma Alegre, Los Húcares, Los Mormones, Los Pérez y Mirasol.

Camino Nuevo, El Perico, La Brusca, Los Fontánez, Bruno Rosa, Campo Alto 1, Casco Urbano, El Coco, El Rodeo, Félix Pérez, Jagüeyes Abajo, La Marquesa, Las Villas, Los Cursillos, Los Robles, Pajillas, Quintas de Jagüeyes, Ramón Ocasio, Rincón, La Mesa, Los Rosario, La Charca, Loma Alegre, Los Húcares, Los Mormones, Los Pérez y Mirasol. Comunidad: Millo Cabrera.

Millo Cabrera. Condominios: Vistas de Jagüeyes I y Vistas de Jagüeyes II.

Vistas de Jagüeyes I y Vistas de Jagüeyes II. Residenciales: Espíritu Santo, Villa Monserrate y Vista Alegre.

Espíritu Santo, Villa Monserrate y Vista Alegre. Urbanizaciones: San Antonio, Vistas de Jagüeyes, Brisas de Palma Sola y Mansiones de Aguas Buenas.

San Antonio, Vistas de Jagüeyes, Brisas de Palma Sola y Mansiones de Aguas Buenas. Escuela: Luis T. Baliñas.

Conexión y desconexión de cliente soterrado

Carolina: Villa Fontana (vías 54, 55, 56 y 57), vía Lourdes, vía Mirta y avenida Fragoso.

Nueva construcción

Río Grande: sector El Rayo, barrio Guzmán Arriba.

LUMA indicó que estos trabajos forman parte de las iniciativas para mejorar la confiabilidad y resiliencia del sistema eléctrico de Puerto Rico. La empresa recomendó a los clientes de las zonas mencionadas mantenerse atentos a las actualizaciones y tomar las precauciones necesarias ante posibles interrupciones temporeras del servicio mientras se completan las labores.